Trump critica filtraciones sobre la investigación del fiscal Mueller

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes reportes de medios locales que afirmaban que el fiscal especial Robert Mueller compiló una lista de más de 40 preguntas para formular al mandatario dentro de su pesquisa sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

La lista de Mueller incluye consultas sobre los vínculos de Trump con Rusia y otros para determinar si el presidente obstruyó la misma investigación, reportó el lunes el New York Times. También el Wall Street Journal informó sobre las posibles preguntas.

El fiscal investiga la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, si Moscú se coludió con la campaña de Trump y si el presidente ha intentado ilegítimamente obstruir la investigación.

Rusia ha negado la intromisión en las elecciones estadounidenses, mientras que Trump ha dicho que no hubo colusión y que la investigación debería finalizar.

“Tan vergonzoso que las preguntas sobre la Caza de Brujas Rusa fueron ‘filtradas’ a los medios. No hay preguntas sobre Colusión”, escribió Trump en Twitter. “¡Parecería muy difícil obstruir la justicia por un delito que nunca ocurrió!”

It would seem very hard to obstruct justice for a crime that never happened! Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018