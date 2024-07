5 consejos claves para irte de vacaciones sin vaciar tus tarjetas 

Las vacaciones de verano están cerca y es momento de alistar las maletas, el traje de baño, el sombrero, las gafas de sol y una estrategia de gasto que permita descansar y disfrutar del viaje sin vaciar las tarjetas de crédito.

“Si no planeamos con anticipación y generamos una estrategia de gasto que se alinee con las posibilidades individuales, las vacaciones pueden convertirse en una fuente de estrés financiero. Sin embargo, una correcta administración y un uso responsable de las tarjetas de crédito posibilita disfrutar de este tiempo en familia sin comprometer la estabilidad económica” explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Si bien el uso de tarjetas de crédito para cubrir este gasto puede parecer intimidante y problemático, utilizarlas de forma precavida elimina los riesgos.

“Lo recomendable antes de hacer un plan vacacional es evaluar tu situación crediticia, consultar el Reporte Crediticio Especial (Mi RCE) y el Credit Score (puntaje de crédito) te ayudará a tomar decisiones financieras más informadas y con ello, evitar deudas innecesarias”, comenta Bruce.

Desde la perspectiva de los especialistas de Círculo de Crédito, tomar unas vacaciones sin poner en riesgo la salud financiera, ni tener que vaciar las tarjetas de crédito es posible con estos 5 consejos:

Conoce tu tarjeta de crédito. La falta de educación financiera puede llevar a un mal uso de las tarjetas de crédito. Sin embargo, es importante conocer conceptos como el límite de pago para no generar intereses, las fechas de pago de las tarjetas, así como el saldo disponible.

Utilizar programas de recompensas y descuentos. Muchas veces las aerolíneas y hoteles ofrecen promociones que pueden ayudar al usuario a ahorrar significativamente. Además, en ocasiones las tarjetas de crédito cuentan con programas de recompensas para reducir los costos en boletos de avión o alojamiento. Antes de usarlos es recomendable conocer las condiciones y fechas de vencimiento de estos beneficios.

Presupuestar los gastos. Antes de salir de vacaciones es fundamental establecer un presupuesto claro que incluya transporte, alojamiento, comidas y actividades. Este plan servirá para evitar gastos impulsivos y mantenerse dentro de las posibilidades financieras.

Paga a tiempo. Para evitar los intereses y con ellos el sobreendeudamiento es importante pagar el saldo total de la tarjeta en la fecha de vencimiento. Si esto no es posible, entonces pagar más del mínimo requerido ayuda a reducir la deuda. Para no olvidarlo, los usuarios pueden configurar recordatorios o alertas automáticas para los pagos, así no tendrán cargos por demora.

Consultar Mi RCE y el Credit Score de manera regular. Mantener el hábito de revisar el RCE, al menos una vez al año, permitirá que el usuario esté al tanto de su situación financiera, de manera que podrá detectar cualquier anomalía a tiempo. Además, consultar el Credit Score le da al usuario la posibilidad de conocer cómo lo ven los otorgantes de crédito, esto le ayudará a planificar mejor sus gastos.

