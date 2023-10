¿Tu tarjeta de crédito sólo te da problemas? Descubre por qué y cómo solucionarlo

Tener una tarjeta de crédito es sin lugar a dudas una gran responsabilidad financiera, ya que este instrumento puede ser un arma de dos filos si no aprendes a utilizarla de manera responsable. Si bien puede abrirte las puertas a nuevos créditos y préstamos, hacer mal uso de este plástico puede generar el efecto contrario en tu bolsillo.

Debes tener muy presente que no es necesario que tengas tantas tarjetas en tu cartera, la Condusef recomienda tener a tu nombre un máximo de dos tarjetas, una para gastos fuertes y una más para algún tipo de imprevisto de la vida diaria.

5 razones para cancelar una tarjeta de crédito

Además de las razones personales que tengas para deshacerte de alguna de tus tarjetas de crédito, siempre es recomendable hacerlo ante cualquiera de los siguientes casos:

Altas tasas de interés: este es el costo que deberás pagar cada vez que haces una compra (siempre y cuando no la pagues en su totalidad al momento de tu fecha de pago).

Anualidad elevada: recuerda que algunas tarjetas de crédito cobran comisión por hacer uso de ellas y en ocasiones estos montos suelen ser sumamente altos.

Llevar un mejor control de gastos: como lo mencionamos anteriormente, entre más cantidad de tarjetas de crédito tengas, más difícil será mantener en orden tus finanzas; simplemente imagínate tener presente las fechas de corte y de pago de cada una de ellas.

Aumento de línea de crédito: otra opción por la cual también es recomendable la cancelación de alguna de tus tarjetas de crédito es si alguna de ellas te ha otorgado un aumento en tu línea crediticia, así podrás deshacerte de tus plásticos con las líneas más bajas.

Reposición o extravío: quizá la última razón para cancelar una tarjeta de crédito sea por robo o extravío, sin embargo, toma en cuenta que, en este caso, en cuanto hagas la denuncia en tu banco, deberán cancelarla de manera automática.

La única razón por la que las instituciones financieras pueden negarte la cancelación de una tarjeta de crédito es debido a que tengas una deuda sin saldar, por eso asegúrate de tener en ceros la TDC que quieras o vayas a cancelar.

Paso a paso para cancelar tu tarjeta

Este es el paso a paso para que en tu banco no te ponga ninguna traba en el proceso:

1. Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar.

2. Procura dar de baja las domiciliaciones o cancela antes del cobro de servicios domiciliados: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes por pagar, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

3. Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de cancelación. Ten presente que, si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionar un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

4. Algunas veces pueden pedirte que entregues el plástico personalmente, además de llenar un formulario que ellos mismos te proporcionan. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, solo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

¡Ojo! Este trámite es totalmente gratuito, recuerda que el banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite que no conlleva ningún gasto ni amonestación para las y los usuarios de productos y servicios financieros.

¿Cancelar tu tarjeta de crédito afecta tu calificación en el Buró de Crédito?

En ocasiones las personas no se animan a decirle adiós a las tarjetas de crédito que ya no utilizan o no necesitan por el temor de que, al hacerlo, puedan tener una mala calificación en su buró de crédito, lo cierto es que esto es totalmente falso y cancelar una tarjeta de crédito no afectará de ninguna forma tu historial crediticio.

Con información de la revista Proteja su dinero. Año 24, Número 283. Octubre 2023.

