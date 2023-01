5 Tendencias de marketing de cannabis para 2023

Hoy en día, la industria del cannabis enfrenta muchos desafíos, como la sobreproducción, la competencia del mercado ilícito, la disminución de los precios al por mayor, entre otros, por lo tanto, es importante para los empresarios de cannabis establecer un presupuesto de marketing, ya sea como estrategia o simplemente para buscar nuevas oportunidades.

Es importante invertir en marketing debido a qué en lugares como California, el estado de Washington, Oregón, y Michigan, se ha observado mucha variación en los precios. Los empresarios abren negocios y crean marcas, pero también deben pensar realmente en cómo se va a diferenciar en el mercado para mantener sus ventas.

Una recesión económica también es una oportunidad para que los especialistas en marketing analicen los gastos ineficientes y las formas en que pueden redistribuir su presupuesto de marketing en lugar de reducir costos.

Las tendencias de marketing que deben considerar en la industria del cannabis son las siguientes.

1. Mayor valor a las marcas.

Antes las marcas no habían sido tan importantes porque muchos consumidores eran nuevos en la industria, y los que no eran nuevos todavía estaban potencialmente en el mercado tradicional. Los consumidores que han estado en la industria durante mucho tiempo generalmente eligen la flor y concentrados de mayor calidad, tienen la experiencia de saber lo que compran, y muchas veces no les importa cuál es la marca.

Según un informe de 2021 de la compañía de datos de cannabis Brightfield Group, el 65 % de los consumidores de California y el 62 % de los consumidores de Colorado dijeron que no compran productos en función de la marca, sino en función de lo que el producto tiene para ofrecer.

Debido a los avances en la industria del Cannabis está cambiando el punto de vista de los consumidores, cada día, más compañías establecen marcas que resuenan y se involucran con ellos, así como también crean experiencias impactantes para ellos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

El pronóstico de mercado de Brightfields 2022 encontró que el 47% de los consumidores de cannabis de EE. UU. dijeron que una marca es importante para ellos al seleccionar un producto de cannabis. El informe sugiere que a medida que el mercado nacional de cannabis continúa formándose en los EE. UU., las experiencias de marketing y de los consumidores serán cruciales para establecer una marca de cannabis duradera.

Comienza a reducirse el estigma y, con eso, la gente entra más en los dispensarios, también es más crítica a la hora de su compra; es un nuevo consumidor que quiere ver una marca, identificarse con ella y saber cuándo va a un dispensario, si va a obtener el producto que quiere.

2. Vendedores capacitados.

La industria comenzará a ver a más compañías enfocarse en sus vendedores, brindando mayor educación, capacitación, incentivos y más. Los vendedores son los guardianes de todas las marcas. Los equipos de dispensarios inteligentes deben incluir al personal de recepción en sus mensajes de marketing.

Las plataformas de capacitación proliferan en el mercado, estos son sistemas de gestión de aprendizaje que incentivan a los vendedores a crecer. La industria también está comenzando a ver surgir programas educativos que se enfocan en conectar a los vendedores con marcas específicas.

3. Publicidad exterior.

La publicidad exterior, también conocida como medios exteriores, incluye vallas publicitarias, paradas de autobús, mobiliario urbano (por ejemplo, bancos), quioscos, entre otros.

El primer paso en el embudo de marketing es crear conciencia de marca. Una excelente manera de crear conciencia de marca es estar donde están los consumidores, y los consumidores están en las carreteras manejando, en autobús viajando o en el metro transportándose.

Las leyes de publicidad en exterior de cannabis varían de un lugar a otro, por lo que las empresas de cannabis siempre deben cumplir con legislación.

4. Activación de marketing.

Las empresas de cannabis deben activar su marketing en 2023, con la ejecución de campañas, eventos y experiencias que generen conciencia de su marca, se pueden enfocar en mejorar el camino de compra para sus clientes, esto puede ser a través de una experiencia interactiva.

La activación tiene que ver con cómo involucras e inspiras a los consumidores y los vendedores. La activación de marketing también incluye la realización de seminarios educativos, la organización de eventos patrocinados y días de proveedores, la entrega de incentivos a los vendedores.

5. Mercado de accesorios y equipos para fumar.

Los equipos y accesorios para fumar se convertirán en una parte más importante de la industria en 2023, ya que no están sujetos a la sección 280E del Código de Impuestos Internos, que prohíbe a las empresas relacionadas con el cannabis deducir gastos comerciales ordinarios y necesarios.

Los accesorios están comenzando a convertirse en un actor importante a medida que los mercados maduran y los consumidores se vuelven más sofisticados. La comercialización conjunta de accesorios con productos de cannabis proporciona un programa de comercialización basado en soluciones que aumenta el tamaño de la compra, crea la marca y la lealtad del cliente y tiene la oportunidad de un evento relacionado con la educación.

También existen nuevos productos que apoyan a la industria y que pueden aumentar las ventas, hay uno que puede eliminar el THC de los receptores de los consumidores en tan solo diez minutos. Estos productos pueden ayudar a aliviar el sentimiento de euforia en los consumidores que se excedieron con el cannabis o ayudar a aquellos que no estén familiarizados con los niveles de potencia o los límites de dosificación y seguirán surgiendo más en este año.

Se espera que en 2023 exista un mayor énfasis en los cofabricantes y distribuidores, lo que dará como resultado la expansión de varias marcas a nivel nacional. El uso de cofabricantes y distribuidores dentro de los mercados legales para producir y vender productos presenta una manera ligera de activos para lanzar una marca.

El consumo social se volvió muy popular en 2022, se espera que este año aumente más, por el momento varios estados ya han tomado medidas para implementar salones de consumo de cannabis, incluidos Nevada, California, Colorado, Michigan, Illinois y Nueva Jersey, como estrategia de marketing.

Otro punto a favor del marketing sin duda es el anuncio que realizó el gigante Google Ads, donde indico que a partir del 20 de enero de este año permitirá la publicación de anuncios de CBD en algunos estados de Estados Unidos como California y Colorado, así como en Puerto Rico, es muy importante ya que nos brindara información de calidad, debido a que solo se anunciaran productos que cuenten con un certificado de calidad y cumplan con los límites legales de THC.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Twitter: @anicannmx

www.anicann.org

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México