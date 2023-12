A 5 años, está claro que el gobierno de AMLO no estuvo a la altura de los ciudadanos: Anaya

Ricardo Anaya acuso que Andrés Manuel López Obrador no cumplió sus promesas de campaña a cinco años de haber asumido la presidencia de México.

“A cinco años de este gobierno, está clarísimo que no estuvo a la altura de la confianza de los ciudadanos”, dijo en su video semanal publicado en redes sociales.

El panista dijo que entre las promesas incumplidas, “la gasolina no está a 10 pesos, no crecimos al 4%, la deuda sí aumentó, no se pacificó al país, no hay un sistema de salud como el de Dinamarca ni se acabó la corrupción”.

El político opositor agregó que ahora mismo “la esperanza está en otra parte” por lo que hay que razonar el voto para las elecciones presidenciales de 2024.

“Hoy la esperanza está en otra parte. Es hora de razonar nuestro voto y elegir una opción de gobierno distinta, genuina, para volver a caminar unidos y volver a creer en un México grande y fuerte”, pidió.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias