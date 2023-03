A AMLO no le gusta el Inai y quisiera que no existiera: comisionado

Francisco Javier Acuña terminará el próximo 31 de marzo su encargo como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que ha recibido criticas y descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Forbes México, el comisionado saliente describió su paso por el Instituto como lleno de batallas intensas, primero para que quedara claro que el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) se había convertido en Inai y que eran muy distintas las cualidades y atribuciones.

A ello, dijo, se agrega la descalificación constante de López Obrador.

“En los últimos cinco años esto ha sido un asunto de mayor dificultad por la animadversión del presidente de la República a esta institución, que desde luego es muy fácil decirlo, pero es muy difícil experimentarlo”, señaló.

Además, Acuña recordó que es necesario que el Senado elija a los dos comisionados antes de abril, pues el último día de marzo él termina su gestión, por lo que si no se eligen a los consejeros que faltan, en el Inai quedarán cuatro integrantes y no podrá sesionar.

Lo anterior, porque el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que el pleno del Instituto deberá estar conformado por siete comisionados y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco de ellos, incluyendo al comisionado presidente.

En 15 días termina su gestión como comisionado en el Inai, ¿cómo podría calificar estos años que ha estado en el Instituto?

¿Cómo lo puedo calificar? Pues de batallas intensas y precisas por, primero, abrir camino para que quedara claro que el IFAI se había convertido en Inai y que era muy distintas las cualidades y atribuciones que el Inai tenía respecto al IFAI.

Alguien dijo ‘el IFAI fue padre del Inai’, no, no, no, padre no, fue su antecedente, su embrión, pero padre no. El Inai es mucho más amplio en sus potestades y capacidades institucionales que el IFAI. Es un antecedente muy importante y es el primer fruto que se logró en aquel 2003 con aquella ley de 2002 de la que yo fui participe con el Grupo Oaxaca, que fuimos impulsores de esa causa.

En los últimos cinco años esto ha sido un asunto de mayor dificultad por la animadversión del presidente de la República a esta institución, que desde luego es muy fácil decirlo, pero es muy difícil experimentarlo.

Han habido varias descalificaciones por parte del presidente en varias ocasiones contra el Inai, ¿cómo ve esto?

No es varias, es cientos de veces a lo largo de este periodo que él ha tenido una pertinaz campaña de descalificación integral de las instituciones, no es que diga el ‘Inai se equivoco en esto’, ‘hicieron esto mal’, ‘se olvidaron de aquello’, no, no, no, es una descalificación integral de la naturaleza de la institución, de la causa que persigue, de las potestades que tiene, de las personas que lo integran.

El presidente vetó el nombramiento de dos comisionados, ¿qué le parece la posición del presidente?

No hay que confundirnos, en primer lugar los que por desgracia han generado esta cuestión son los senadores, porque a ellos les correspondía el deber de haber nombrado a los comisionados desde hace meses. Esto debió de haberse resuelto el año pasado.

Ahora nos encontramos con este escenario que no esperábamos, porque aunque el presidente, ya sabemos, no le agrada esta institución, no le interesa y no quisiera -porque lo ha dicho- que existiera, pues también se reservó hasta el fin de su plazo para objetar y lo que ocurre es que se agrava la urgencia y el peligro que no tengamos comisionados adicionales el 1 de abril y al irme el 31 de marzo pueda quedarse varada la institución.

¿Cuál es la intención de la controversia constitucional que presentaron?

Es hacer valer la intervención de la Corte para que, con fundamento en su potencia, inste al Senado a resolver. (…) Lo del presidente no lo esperábamos, porque el presidente pudo haber vetado de inmediato. Si no le gustaron las propuestas, pudo haberlo hecho rápido.

Aquí es donde cabe la referencia crítica, porque como sabemos que no le agrada la institución y no la quiere, entonces es inevitable conjeturar que en esto hay habido un desinterés perjudicial.

La ley establece que el Inai no puede sesionar si no hay mínimo cinco integrantes ¿cuál es la importancia de que el Inai sesione?

Que vigila y garantiza los derechos que son esenciales en la democracia: el derecho a saber, para que la gente no vaya a ciegas (…) garantizar derechos y libertades, para saber, no es solo para saber en el sentido de estar informado, sino para conocer a detalle los caminos para exigir derechos, libertades, tramitar beneficios.

