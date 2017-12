A cambio de restablecer el DACA, Trump exige muro fronterizo

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no contemplará restablecer un programa de inmigración que protege a los jóvenes de la deportación sin un compromiso de los demócratas de ayudar a construir un muro en la frontera con México y poner fin a algunos programas migratorios.

El debate sobre inmigración será un asunto crucial en Washington en los primeros meses de 2018 antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

En septiembre, Trump puso fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protegía de la deportación a aquellos jóvenes que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, y dio al Congreso hasta marzo para lograr una solución a largo plazo.

Los demócratas han insistido para que el DACA continúe, pero el presidente republicano ha dicho que eso no ocurrirá sin el final de varios programas de visas y la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

“A los demócratas les hemos dicho, y lo han entendido completamente, que no habrá DACA sin el urgentemente necesario MURO en la Frontera Sur y un FINAL al horrible Chain Migration (inmigración en cadena) y el ridículo Sistema de Lotería de Visas etc”, escribió Trump el viernes en su cuenta de Twitter.

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!

