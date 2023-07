A los mexicanos les gustan los envíos a domicilio; los puntos de entrega son poco populares

Aunque en el auge de las compras por internet las compañías han sumado a su oferta la posibilidad de que el cliente recoja sus paquetes en un punto de recolección cercano a su domicilio, los consumidores siguen prefiriendo que lo que adquirieron llegue directo a su hogar.

La comodidad de recibir en la puerta es tanta que incluso las empresas dedicadas al comercio por internet y a la logística descartan que la opción de asistir a los puntos de recolección reemplace el gusto por recibir las compras a domicilio.

De acuerdo con la empresa de logística 99 minutos, los envíos a domicilio siguen siendo el método de entrega preferido.

Y en ello coincide la compañía Melonn, que añade que los puntos de recolección muchas veces son descartados por los consumidores porque les implica una inversión o un desgaste en términos de tiempo y costos.

Sin embargo, cuando un paquete no es entregado, los impactos no solo se quedan en que alguien no recibió su compra: hay un costo para el vendedor y otro para el medio ambiente.

De acuerdo con Melonn, dedicada a la logística, las finanzas de un negocio de venta en internet resultan impactadas al no lograrse una entrega.

El costo logístico de las devoluciones puede ser alto por el traslado, el control de calidad, o porque hay que volver a enviar la mercancía, ahondó la empresa de logística.

Por su lado, la empresa 99 minutos asegura que el traslado de mercancías es uno de los procesos de emisión de CO2, el cual se eleva si la unidad de reparto debe regresarse con el paquete y volver a buscar al comprador en otra sesión.

En su caso, Mercado Libre, la compañía que domina el ecommerce en América Latina, dispone de 2,200 puntos para que los clientes recojan sus paquetes. Asimismo, tiene una alianza con al menos 3 mil comercios del país, como tienditas o papelerías, donde los clientes pueden recoger su compra en el momento que mejor les parezca.

Por su lado, 99 minutos tiene acuerdo con unos 1,500 locales, entre ellos, tiendas y peluquerías, para que los compradores en México recojan su compra. Sin embargo, según una medición de la propia empresa, solo 1 de cada 10 paquetes son recogidos en el punto de entrega.

A pesar de las opciones disponibles para la recepción de paquetes, los consumidores prefieren que el repartidor llegue directo a la puerta del hogar.

