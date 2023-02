A medida que aumenta la popularidad de ChatGPT, los legisladores de EU se interesan

Reuters.- ChatGPT, un programa de inteligencia artificial de rápido crecimiento, ha recibido elogios por su capacidad para escribir respuestas rápidamente a una amplia gama de consultas y atrajo la atención de los legisladores estadounidenses con preguntas sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación.

Se estimó que ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales solo dos meses después del lanzamiento, lo que la convirtió en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia y en un objetivo cada vez mayor para la regulación.

Fue creado por OpenAI, una empresa privada respaldada por Microsoft Corp., y puesto a disposición del público de forma gratuita. Su ubicuidad ha generado temor de que la IA generativa como ChatGPT pueda usarse para difundir desinformación, mientras que a los educadores les preocupa que los estudiantes la usen para hacer trampa.

El representante Ted Lieu, un demócrata en el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes, dijo en un artículo de opinión reciente en The New York Times que estaba entusiasmado con la IA y las “increíbles formas en que continuará haciendo avanzar a la sociedad”, pero también “asustado por IA, específicamente la IA que no se controla ni se regula”.

Lieu presentó una resolución escrita por ChatGPT que decía que el Congreso debería centrarse en la IA “para garantizar que el desarrollo y la implementación de la IA se realicen de manera segura, ética y que respete los derechos y la privacidad de todos los estadounidenses, y que los beneficios de la IA está ampliamente distribuida y los riesgos se minimizan”.

En enero, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue al Capitolio, donde se reunió con legisladores orientados a la tecnología, como los senadores Mark Warner, Ron Wyden y Richard Blumenthal y el representante Jake Auchincloss, según asesores de los legisladores demócratas.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Un asistente de Wyden dijo que el legislador presionó a Altman sobre la necesidad de asegurarse de que la IA no incluyera sesgos que conducirían a la discriminación en el mundo real, como la vivienda o el trabajo.

“Si bien el senador Wyden cree que la IA tiene un tremendo potencial para acelerar la innovación y la investigación, está muy concentrado en garantizar que los sistemas automatizados no automaticen la discriminación en el proceso”, dijo Keith Chu, asistente de Wyden.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado