Sale a la venta una nueva serie de cómic inspirada en una leyenda maya

EFE.- Un cómic inspirado en una leyenda maya y que cuenta la historia de tres primos que tienen superpoderes y luchan juntos para salvar al mundo salió este miércoles a la venta en inglés y español, y colma así la baja representación de los latinos en el cine y la televisión.

El lanzamiento de la serie “Primos”, de la compañía AWA Studios, con sede en Nueva York, coincide con el aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, que puso fin al conflicto armado entre México y Estados Unidos.

Con la firma de este tratado, México traspasó a Estados Unidos un territorio que hoy incluye todo o parte de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada, Wyoming y Colorado.

“Primos”, escrita por el comediante, actor y productor estadounidense Al Madrigal y que cuenta con dibujos de Carlo Barberi, narra lo que ocurre cuando dos hermanos mayas que construyeron una nave que los envió al espacio regresan a la Tierra 1,300 años después para encontrar a su cultura y civilización destruidas, indica AWA en su página.

Uno de los hermanos jura venganza y busca diezmar el planeta con tecnología intergaláctica reunida en sus viajes, pero su hermano crea un plan de contingencia que activa a los protectores del mundo, descendientes de su propia familia Pakal (rey maya que ascendió al trono con tan sólo 12 años de edad).

El destino del planeta en esta novela gráfica queda en manos de tres primos lejanos, Ricky, Javier y Gina, dispersos por América Central y del Norte que ni siquiera se conocen, a los que se otorgan poderes mágicos. De acuerdo con declaraciones de Madrigal a NBC, su inspiración para el cómic fue el rey Pakal, —que gobernó del 603 al 683— en lo que actualmente es el estado mexicano de Chiapas.

En torno a la tumba de K’inich Janaab Pakal surgió una controversia: Algunos opinan que los jeroglíficos en su lápida lo retratan sentado como en una especie de nave espacial y lo que sería la parte posterior es fuego saliendo del propulsor de la nave, lo que ha alimentado la leyenda de que tenía los medios para visitar el espacio y viajar a través del tiempo.

Madrigal, de origen mexicano-italiano, dijo además que se sintió impulsado a contar esta historia latina debido a la falta de representación de éstos en el cine y la televisión. Indicó que aunque “Primos” es principalmente una historia mexicano-estadounidense, los lectores conocerán a otros personajes diversos a medida que avanza la serie.

AWA Studios tiene entre sus fundadores y como director creativo a Axel Alonso, exeditor de DC Comics y exredactor jefe de Marvel Comics, de origen mexicano y británico, para quien “Primos” es otro ejemplo de su misión de tratar de presentar personajes que se parezcan más a él.

“Creo que la gente necesita ver y sentir que está representada en la cultura popular. Siempre me identifiqué con los personajes en los márgenes, los personajes que no fueron invitados a la fiesta, como Black Panther, pero me decepcionó un poco cuando se quitó la máscara de que no era hispano”, dijo a NBC.

Indicó además a la cadena que no quiere crear personajes perfectos, lo que asegura “es importante a la hora de contar historias diversas como ‘Primos’. “Me interesa contar historias sobre personajes interesantes que provienen de todos los ámbitos de la vida”, sostuvo.

