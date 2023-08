Pixelatl, un lugar de encuentro para la industria audiovisual mexicana

‘La Melodía Torrencial’: El corto nominado a los Premios Ariel 2023

El próximo mes de septiembre en Guadalajara se celebrará la 12 edición de Pixelatl, un espacio donde los creadores audiovisuales podrán reunirse para compartir desafíos, foros e incluso contactar con empresas de todo tipo.

Para Jorge Iñesta, director del festival Pixelatl, este evento es “un punto de encuentro donde se conectará la ciencia con el arte y la tecnología con el talento” —especialmente el mexicano—, del 5 al 9 de septiembre en Ciudad Creativa Digital, con algunas actividades en el Museo Cabañas, en Casa del Autor en Zapopan, así como en Cine Foro.

Por ejemplo, nos cuenta, en Casa del Autor en Zapopan habrá un reto de crear un comic en 24 horas bajo la asesoría de expertos, quienes los orientarán sobre el talento que pueden explorar.

Foto: Pixelatl

Para Iñesta, se trata de un festival que busca propiedades intelectuales, “hace 12 años no existía por así llamarlo una industria audiovisual mexicana, por eso Pixelatl es un festival de animación, videojuegos y comics”, cuyo objetivo no es producir contenido a destajo, sino crear propiedades intelectuales que puedan generar inversión extranjera directa, pero también desarrollar el talento mexicano “generando empleos de valor agregado no nada más para México, sino para toda América Latina”.

Este año la Pixelatl se amplía con más de 250 actividades y 130 invitados de distintos países que acuden al llamado para compartir su conocimiento a través de conferencias y master class, como los productores y escritores de Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Entre los invitados que este año acuden a Guadalajara se encuentran Tristán Óliver, fotógrafo de las aclamadas películas de Wes Anderson, Crónica Francesa, Fantastic Mr. Fox e Isla de Perros; Liz Marshall, actual vicepresidenta de Producción en Warner Bros. Animation que acude al festival expresamente para conocer estudios y artistas mexicanos y latinos; Monica Mitchell, jefa de producción de la franquicia Rick and Morty; el mexicano Alonso Ramírez Ramos, ganador de varios premios Annie y Emmy por su trabajo para Disney; la ilustradora Yingjue Chen, diseñadora de producción de los largometrajes de animación producidos por Netflix, así como Hal Hickel, supervisor de animación de las series animadas de Star Wars.

Además, se presentarán los comics que ganaron la convocatoria de Secuenciarte 2022: El resto de ti, In-Flamar y Redignacion; los 6 mejores videojuegos que están en desarrollo y que se espera sean lanzados próximamente; el lanzamiento de Batman Azteca, dirigida por el mexicano Juan Meza León, “un largometraje que está haciendo Warner con Anime Studios”; el arte de la serie de Rey Misterio que se estrena a finales de este año, además de aprender de herramientas que permitan llevar la ilustración a una animación.

Foto: Pixelatl

“Tenemos también nuestro mercado donde vienen los ejecutivos y reclutadores de las plataformas (Warner, Netflix, Nickelodeon, Sony Animation Pictures, BBC, Sesame Workshop, Cartoon Network) para ver proyectos mexicanos y de América Latina, apostar por ellos y producirlos, llevarlos a las pantallas, es lo que hace tan valioso este festival que es uno de los pocos festivales donde las ideas se convierten después en series, cortometrajes, juegos o comics impresos”, destaca Iñesta.

Otra parte importante de Pixelatl es que habrá realizadores revisando el portafolio de otros creadores y dando retroalimentación para hacerlo más vendible en términos de divisas internacionales.

“Nuestra misión es convertir a la industria audiovisual mexicana en una palanca de desarrollo, dignificación y reconciliación. Lo que estamos persiguiendo es que tengamos más contenidos mexicanos y latinos en las pantallas y no nada más ser unos consumidores de contenidos importados, para mí eso es lo importante, transformar al mundo a partir de las historias que se cuentan y que sean historias nuestras, propias”, recalca José.

Foto: Pixelatl

Asimismo, destaca que este festival Pixelatl es el más robusto que han hecho hasta la fecha por la cantidad de ejecutivos que asistirán, que se iguala a la de los creadores, un cincuenta y cincuenta por ciento, “o sea que la oportunidad de poder echar a andar tú idea o la idea de los creadores y realizadores es mucho más alta porque hay más ejecutivos que están buscando propiedades intelectuales que en años anteriores”.

