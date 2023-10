Acusan amenazas a jornaleros para que vendan a bajo precio cosechas de tabaco, maíz y frijol

Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), aseguró que un grupo del crimen realiza amenazas a jornaleros para que vendan a bajo precio sus cosechas de tabaco, maíz y frijol en Nayarit, algo que los deja sin ganancias ni ingresos.

“Hoy vemos cómo se acercan a los campos tabacaleros y extorsionan de una forma manera brutal y transparente a los jornaleros agrícolas” declaró el empresario a Forbes México.

“No sabemos quién está realizando estás prácticas, lo que sí es que nos reportan los jornaleros agrícolas estás prácticas y no es exclusivo del tabaco, sino del maíz, sorgo y frijol, quienes están recibiendo este tipo de malas prácticas”.

Así, el crimen organizado obliga a los jornaleros a vender sus productos a precios muy castigados y en condiciones desfavorables, insistió el representante de la industria tabacalera.

“Es específicamente en Nayarit y es donde tengo conocimiento”, comentó durante el foro “El control ilegal de los mercados formales y su impacto económico y social”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Observatorio Nacional Ciudadano.

“Lamentablemente no es un campo sumamente robusto o tecnológico rentable, de por sí el campo tiene sus necesidades, llegan estos grupos criminales a decirles ‘esta materia prima y este tabaco que has sembrado por meses me lo vas a dar a mí'”, narró el presidente de Conainta.

Reprochan ilegalidad en el mercado del tabaco

El contrabando de tabaco, comentó, es un fenómeno que afecta a la industria tabacalera y otros sectores de la economía mexicana.

“Está peor que nunca el contrabando en México porque la sociedad ya se acostumbró a ver los productos ilegales en la calle y parece que ya nos resignamos y dijimos está bien tener 65% de la economía informal en México”, afirmó.

Zambrano Margain abundó que hay sectores económicos en el país donde hasta el 80% de los productos son ilegales, lo que consideró como inaceptable.

“En la ilegalidad hay una evolución”, señaló. “Hace 10 años cuando comenzamos con el problema de cigarros ilegales en México, veíamos unas ciertas marcas que entraban al país de contrabando y pudiera decir oportunistas que veían la oportunidad al mercado mexicano y venderlas a bajo costo”.

Recordó que los consumidores tenían opciones en el punto de venta y los puntos de venta tenían opciones de decidir si comprar o no comprar las marcas ilegales.

Hoy hay prácticas de extorsión, de violencia física y no le dan opciones al consumidor ni en los puntos de venta; “es decir, compras esta marca y no importa a qué precio”, acusó el líder tabacalero.

“El consumidor sólo ve una sola marca en el punto de venta, ni siquiera opciones hay”.

Además, detalló, ahora se ve no sólo la importación de productos ilegales, sino toda una cadena de suministro con prácticas desleales e ilegales.

“No solo es importar productos de contrabando, sino hoy aquí en México hay fábricas que producen cigarros de una manera abierta y transparente y es sabido por todos que evaden el riesgo y no pagan impuestos”, reclamó Zambrano Margain.

