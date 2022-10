Black Banx podría convertirse en uno de los bancos digitales más valiosos

El negocio de banca digital Black Banx, una fuerza dinámica para la innovación en el vibrante sector FinTech, está construyendo la primera plataforma bancaria realmente global del mundo que permite a clientes privados, empresariales e institucionales de 180 países acceder a productos bancarios independientemente de su ubicación e industria. Y al hacerlo, está logrando un crecimiento fantástico. Con 15 millones de clientes privados y 750 mil clientes comerciales, la empresa generó ingresos cercanos a los $ 1 mil millones por año y se espera que los duplique a aproximadamente $ 2 mil millones para fines de 2023.

Michael Gastauer, fundador y CEO de Black Banx se enfocó en un negocio que pudiera brindar a los clientes flexibilidad, tecnología de la más alta calidad y transacciones fáciles de realizar a través de una red global de noventa bancos corresponsales que compensan 28 monedas FIAT.

Esa es una propuesta convincente para los clientes comerciales y privados, así como para los clientes institucionales más pequeños con una red de corresponsales menos sofisticada. El ámbito geográfico de Black Banx se extiende a 180 países.

La propuesta de Gastauer es en particular atractiva en una región como América Latina, donde la infraestructura bancaria tradicional se basó en comisiones elevadas para los servicios bancarios, acceso restringido o limitado a las divisas y, a menudo, una red de sucursales locales que puede ser muy difícil de acceder para los clientes. La aplicación móvil y el modelo basado en API de Black Banx ofrecen un nuevo mundo de conveniencia y menores costos para sus clientes: realizar operaciones bancarias con facilidad se convirtió en una realidad para sus clientes latinoamericanos.

Black Banx estableció una fuerte presencia en todo el mundo, empleando a más de 2100 personas en cuatro continentes con ingresos distribuidos entre ellos: APAC (Asia Pacífico, 33 %), LACAR (América Latina y el Caribe 28 %), NA (América del Norte, 21 %), MEA (Oriente Medio África, 12 %) y EEE (Europa, Islandia, Noruega 6 %). En todos los mercados, se encarga de proporcionar a los clientes un sólido conocimiento del mercado local, aunque su compromiso con una gobernanza sólida y ASG significa que tiene una estrategia de empleo inclusiva, que abarca la innovación, la responsabilidad y desempeña un papel activo en la evolución de la banca.

Black Banx Group no es el primer negocio de Gastauer: el emprendedor en serie fundó y vendió con éxito otros dos negocios anteriormente, lo que le permitió establecer su oficina familiar y proporcionar los fondos para la empresa en sus primeras etapas. La empresa se financia bien con fuertes márgenes de su modelo de ingresos de cuatro niveles.

El primer aspecto son las transferencias transfronterizas, que anteriormente facilitaban los bancos tradicionales con comisiones elevadas; este fue el inicio de BlackBanx y asegura altos márgenes al proporcionar un servicio que socava sustancialmente a los bancos tradicionales, ayudado también por la base de bajo costo que su enfoque en los bancos locales permite. Los otros aspectos de su modelo de ingresos son las transacciones de divisas, las transferencias de criptomonedas y el intercambio de la emisión de tarjetas.

Estas actividades son grandes generadoras de efectivo, por lo que la empresa se posiciona bien mientras explora opciones futuras a fin de ampliar su base de accionistas a través de una OPV. Su trayectoria de crecimiento es la típica de un jugador importante en el sector FinTech en la fase inicial: Gastauer la describe como un palo de hockey en forma. Los primeros meses de la fase de puesta en marcha vieron un aumento gradual en el crecimiento que luego se convirtió en hiper exponencial. Siete años después de su lanzamiento, la empresa sigue generando una tasa de crecimiento interanual del 100 % en términos de ingresos y adquisición de clientes.

En los últimos doce meses (hasta junio de 2022), el volumen de pagos de clientes privados alcanzó $ 133,5 mil millones y $ 111,7 mil millones para clientes comerciales e institucionales, lo que representa un crecimiento del 37 % y 50 % respectivamente, mientras que los fondos de clientes privados en cuenta aumentaron a $ 8,8 mil millones, un aumento del 110 % desde junio de 2021 y un mayor crecimiento a $ 16 mil millones previsto para 2023. Black Banx Group envía más de $ 20 mil millones al mes en todo el mundo para sus clientes.

Este crecimiento estelar se debe en parte al hecho de que el mercado mundial de aplicaciones de banca móvil todavía está en ascenso. Gastauer espera que esto continúe hasta que el mercado esté más saturado, momento en el que el crecimiento se normalizará a un ritmo más sostenible, ya que se activarán los beneficios de una base de clientes bien diversificada y leal junto a la capacidad de aumentar los precios. Al mismo tiempo, Black Banx se compromete a diversificar aún más su ya impresionantemente diversa e internacional fuerza laboral, con el objetivo de alcanzar una representación femenina del 40 % para 2025. También está tratando de convertirse en cero neto de carbono para 2030.

BlackBanx es un operador comprometido y de pleno derecho que aprovecha el potencial que ofrece el hecho de que los bancos tradicionales son cada vez más reacios a proporcionar cuentas a empresas o particulares a escala verdaderamente internacional, en especial para los países poco bancarizados, mientras que su modelo financiero se volvió cada vez menos atractivo y obsoleto para los clientes.

Con la globalización en curso y el uso imparable de los teléfonos inteligentes, el mundo está más conectado que nunca. Black Banx tiene un mercado objetivo de $ 22 billones y proporciona soluciones innovadoras de una manera única. Basada en su software de propiedad “GlobalKYC”, la empresa puede identificar clientes en 180 países en tiempo real, y proporcionarles cuentas corrientes en 28 monedas FIAT y 2 criptomonedas. El proceso de apertura de cuentas para una empresa o un particular toma menos de 8 minutos y se realiza de forma totalmente remota a través de Internet o en un teléfono inteligente. Cuando Black Banx hizo su primera demostración en vivo en Money 20/20 en Las Vegas, se pudo evidenciar el fantástico potencial de esta tecnología para el mundo bancario y financiero.

Mientras que los bancos tradicionales necesitan días o semanas para abrir una cuenta para un cliente internacional, Black Banx necesita minutos. Mientras que los bancos tradicionales tienen procesos engorrosos y costos sustanciales de mano de obra manual para identificar y verificar los antecedentes de sus clientes no residentes, Black Banx emplea el poder de procesamiento del servidor para ejecutar el proceso de identificación completamente automatizado y escalable en tiempo real.

Al combinar su capacidad de proporcionar cuentas corrientes en minutos a una clientela mundial con su capacidad de enviar transferencias bancarias ilimitadas en todo el mundo a un precio más bajo y más rápido que los bancos tradicionales, Black Banx vio a la demanda de su propuesta elevarse. Se convirtió en el santo grial para los clientes de una multitud de países e industrias, al resolver sus problemas bancarios de una manera conveniente y de bajo costo.

Michael Gastauer prevé un crecimiento dinámico continuo, con ingresos que se duplicarán para 2023, mientras que los pagos transfronterizos podrían alcanzar más de $ 500 mil millones a finales de 2023, lo que representa el 2,3 % del mercado global de este tipo de pagos.

Al preguntarle a Michael Gastauer cuál es en su opinión una valoración posible de su empresa, expresó:

“En 2021 vimos a las empresas del sector de FinTech alcanzar valoraciones de USD de dos dígitos, escuchamos que el CEO de FinTech aspira a una OPV de $ 100 mil millones. No negaría el hecho de que tales valoraciones en 2021 parecían realistas. Sin embargo, como todos sabemos, mientras una empresa no cotice en bolsa, cualquier valoración se basa completamente en lo que los accionistas piensan que su negocio podría valer si lo vendieran. Creo que los próximos 24 meses serán importantes para que todos nosotros averigüemos cuáles son las FinTech capaces de hacer dinero y mantener un cierto nivel de crecimiento. Aquellas que sean capaces de capear el temporal serán las grandes ganadoras. Una vez que la economía global vuelva a la normalidad, para esas FinTech el cielo será el límite, y aquí es cuando pondré una etiqueta de precio en Black Banx, no antes. ”

Michael Gastauer también dijo que en este momento está menos interesado en la valoración de sus empresas y más centrado en la tecnología y el modelo comercial de Black Banx. Su objetivo es transformar el negocio bancario global, haciéndolo funcionar como una red social, en la que los usuarios pueden interactuar, intercambiar fondos, al instante, en cualquier lugar, en cualquier momento a escala global.