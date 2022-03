Broadway in the Park: un espectáculo único al aire libre con lo mejor del teatro musical

La idea de traer a México un proyecto único y original como Broadway in the Park comenzó hace dos años, justo cuando la vida y el mundo cambió para siempre. Creadores y promotores buscaron en todo momento responder dos grandes preguntas: ¿qué se puede hacer para que nuestros artistas puedan seguir trabajando y haciendo arte? y ¿cómo seguir acercando el arte y el teatro a quienes lo necesitan? Porque hoy, más que nunca, se necesitan momentos de respiro y catarsis para volver a ser parte de una experiencia agradable.

Así nació este espectáculo, un concierto en el que por primera vez las estrellas de Broadway cantarán en un escenario nacional este 7 y 8 de abril en el Teatro Ángela Peralta y compartirán el espacio con estrellas de la comunidad teatral nacional en un show inesperado.

Broadway in the Park une lo mejor de las puestas en escena de Nueva York y México, interpretando temas clásicos de los más grandes musicales de Nueva York en dos idiomas. Este concepto nace principalmente del deseo de traer esperanza y un poco de alegría al público que disfruta del teatro de una forma nueva.

Esta nueva propuesta en la CDMX es posible gracias a la colaboración entre Grupo Vallas, empresa líder en publicidad exterior en México y LATAM, y MAKKEN, una de las agencias más destacadas en la industria creativa. Ambas compañías se unen para producir y generar plataformas culturales en el país y a nivel internacional para presentar al público mexicano un espectáculo musical de primer nivel con la finalidad de promover y apoyar la recuperación en las actividades de entretenimiento presenciales que se vieron fuertemente afectadas por el contexto actual.

“Esta es la primera vez que Makken hace un evento de esta índole con Grupo Vallas y nos sentimos muy felices y entusiasmados de colaborar para fortalecer todas estas acciones. Este es el primer joint venture que les traemos, pero continuaremos trabajando para devolverle a los ciudadanos estos espacios de entretenimiento seguro para comenzar a recuperar la vida al exterior de forma segura y con la calidad de Broadway in the Park”, manifestó Elizabeth Ceuleneer de Gante, directora de nuevos negocios de GPO VALLAS.

Este espectáculo también representa un esfuerzo por fortalecer la economía local, comercios e industrias, luego que fueron fuertemente afectados por el cierre de actividades.

Los espectáculos estarán bajo la dirección de Lance Horne, compositor, pianista, cantante y director musical ganador de un premio Emmy®, yquien además cuenta con múltiples apariciones en escenarios como el Carnegie Hall, la Sydney Opera House, el Lincoln Center y el West End de Londres.

Entre los talentos que formarán parte del elenco se encuentran Carmen Sarahí, quien diera voz en español a la princesa Elsa en Frozen I y II, Nia Drummond (American Idol, ganadora del GRAMMY ©, ha cantado con Sir Elton John, Bette Midler y Billy Joel, por nombrar algunos); Génesis Collado (Over Here!m, Reefer Madness, and Mary & Max, parte de Women of Color on Broadway); Diego Medel (RENT, Jesucristo Superestrella, Hoy no me puedo levantar); Héctor Berzunza (Terapia, Casi normales, Mañana); y Alice Ripley (Next to Normal, American Psycho, Sunset Boulevard, Bathsheba in King David, Los Miserables).

Además, la dos veces ganadora del Premio Metro, María Penella (Ana Frank, Anita, la huerfanita, El hombre de la mancha, El hotel de los secretos, Te acuerdas de mí), y toda la experiencia sobre el escenario de la cantante Rocío Banquells (Vaselina, La novicia rebelde, Godspell, Evita y más); Robin de Jesús (Hamilton, In the heights, The boys in the band, Tick, Tick.. Boom!), sin dejar de lado la invitación a Daniela Rodríguez, estudiante de teatro musical en Estados Unidos.

Los próximos 7 y 8 de abril, lo mejor del Teatro Musical de Broadway llegará a México con un espectáculo único al aire libre, en el teatro Ángela Peralta. Los boletos ya están a la venta a través de Boletia.