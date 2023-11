Casa de Leo, un bistró sin fronteras en el corazón de Tijuana

Grupo Los Arcos apuesta por un concepto atemporal, para que se convierta en un clásico de la ciudad de Tijuana, una de las más importantes regiones vinícolas y su diversidad cultural internacional.

Casa de Leo es la vigésima sexta sucursal de Grupo Los Arcos, desarrollando un personaje al estilo ‘Hemingway’ con espíritu errante y bohemio, que disfruta viajar por el mundo y abrir las puertas de su casa para compartir una cocina llena de historias.

Alejandro Angulo, director general en Casa de Leo, platicó en exclusiva con Forbes México para detallar cuál es la esencia que respalda el carácter de esta nueva cocina que apuesta por redefinir la experiencia culinaria al norte del país.

“La cocina de Casa de Leo se basa en lo mejor del mar, del campo y del valle. Denominamos que siempre tenemos mucho respeto por el ingrediente: compramos lo mejor que hay en el mercado respetando siempre su calidad. Somos un bistró, es decir, un restaurante donde vendemos comida de calidad, con diferentes técnicas, pero sencillo en sus ingredientes y con la garantía que la comida es fresca en un ambiente relajado. Lo llamamos sin fronteras debido a nuestra ubicación geográfica, ya que tenemos a un lado a Estados Unidos, además de que muchos ingredientes que traemos son del puerto más importante del mundo: El Puerto de San Pedro en Los Ángeles, como el atún de Asia, el salmón, entre otras cosas. Leo no tiene fronteras”.

Desde el nacimiento de Casa de Leo se cuidaron todos los detalles más meticulosos posibles, por ello es el primer concepto donde el Grupo colabora con expertos en su rama, como postres creados por la Chef Repostera Vanessa Franco.

En palabras del empresario, la cocina de Leo siempre se está actualizando y aprendiendo mucho alrededor del mundo. “Este personaje sale de viaje a Europa y regresa con la nueva temporada de las tendencias de allá, visita la Baja y regresa con los ceviches clásicos pero únicos. . La apuesta es a un estilo de vida, a un amigo o anfitrión más que a un estilo de cocina. La cocina es consecuencia de sus vivencias y aventuras”, dijo.

Casa de Leo se distingue por la calidez de su servicio, “ofrecer productos (platillos, bebidas y vinos) que solamente vas a encontrar aquí, hacerte sentir en casa y aprender de nuestros comensales, adaptando nuestros platillos a recetas que nos comparten nuestros clientes. Por ejemplo, el pay de plátano es la receta de una clienta que nos sugirió.

A Leo le gusta aprender de sus amigos y eso llevarlo a la mesa de su casa. Tenemos mucha cercanía con los clientes, en sus cumpleaños les mandamos un postre a su casa con una velita o una botella y un “salud por nosotros”. Siempre sorprendemos a los amigos de Leo, por ejemplo en día de muertos les mandamos su pan de muerto o el 16 de septiembre chiles en nogada con nuestra receta. Es un placer o una dicha ser amigo de Leo y los queremos hacer sentir especiales”, celebró el directivo.

Alejandro Angulo dejó en claro que, para quien desea descubrir lo mejor de Casa de Leo, la recomendación se centra en el Taco Leo, los camarones mediterráneos y el crème brûlée de arroz con leche. En cuanto a bebidas, a Leo le gusta acompañar sus platillos con el mejor vino blanco o tinto sugerido por su amigo y sommelier Miguel Torres: Attis Mar que es vino blanco que se sumerge en mar Atlántico durante 6 meses para lograr un sabor único en el mundo como es el mismo Leo.

“A Leo le gusta rodearse de gente de la que puede aprender y en el tema de vinos tuvo una colaboración con El Chupacavas, Miguel Torres, donde las etiquetas y la carta de vinos estuvieron encabezados por vinos no comerciales en los que nos enfocamos en su calidad y no en el precio. Un ejemplo son nuestros vinos de la Bodega Il Borro, propiedad de la familia Ferragamo de los cuales en Casa de Leo podrás encontrar tinto, blanco y rosado ; muy exclusivo o que no encontrarás en todo Tijuana. El 80% son etiquetas exclusivas de Casa de Leo que no vende nadie más.

En cuanto a la repostería, respetamos sus ingredientes. Son postres muy clásicos, elaborados de la mejor manera y con la mejor técnica. Esto no es sólo en los postres sino también en la sopa y el pan. Tenemos gente que se especializa en cada área. Todos nuestros platillos son frescos, recién hechos, del día y con ingredientes de calidad.”

Para Alejandro Angulo, el siguiente paso para Casa de Leo es colocarse en Guadalajara para escribir nuevas experiencias culinarias en la ciudad, acompañadas por los enriquecidos sabores de tequila, así como artesanía, cultura, mariachi y deporte. “Es el próximo destino de Leo y tiene esta emoción de abrazar el estado”, concluyó.

¿Dónde?: Plaza Paseo Chapultepec, Tijuana, México.

Síguelos en: @casadeleo.mx