El futuro empresarial de LATAM en la era del Big Data | Forbes Talks

La clave para las empresas se orienta hacia un manejo de datos inteligente que les permita administrar su infraestructura y soporte IT con soluciones As a Service, como Lenovo TruScale. En entrevista, Kirk Skaugen, Executive Vicepresident of Lenovo y João Bortone, President & General Manager, Infrastructure Solutions Group - Latin America, nos cuentan a detalle la estrategia de soluciones de la firma.