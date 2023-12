Forbes Advisor | Los servidores de red VPN que mejor despuntan en el mercado mexicano

A medida que el panorama digital continúa evolucionando en México, encontrar la VPN adecuada para México en 2023 es esencial para mejorar tu seguridad en línea y preservar tu privacidad. Una VPN, o red privada virtual, protege las actividades en línea de miradas indiscretas, evita las restricciones geográficas y garantiza un acceso a internet sin restricciones.

Forbes Advisor te guía a través de las principales opciones de VPN en el mercado mexicano y ofrece información completa sobre el rendimiento de cada uno, características de seguridad y experiencia general de usuario. Cada selección ha sido evaluada rigurosamente, priorizando los elementos que más importan a los usuarios: cifrado potente, conectividad confiable, velocidad rápida y excelente atención al cliente.

La mejor VPN para México en 2023

NordVPN: lo mejor para IP dedicada

Surfshark: lo mejor para hogares grandes

TorGuard VPN: lo mejor para usuarios avanzados

TunnelBear: lo mejor por su facilidad de uso

Proton VPN: la mejor política de privacidad

Acceso privado a Internet (PIA): lo mejor en velocidad

Cómo elegir la mejor VPN

Al elegir la mejor red privada para usar en México, hay varios factores que debes tener en cuenta. Desde sus requisitos específicos hasta las funciones que ofrece la VPN, tu decisión debe estar bien informada con base en una investigación completa.

Cuando se trata de VPN, no existe una solución única para todos. La VPN ideal para ti está determinada en gran medida por las funciones específicas que necesitas. ¿Estás buscando transmitir contenido restringido geográficamente o deseas más seguridad mientras navegas? Comprender estos requisitos te ayudará a reducir tus opciones.

Ubicación de servidores: busque una VPN con numerosos servidores repartidos en varios países. Esto garantiza que siempre pueda encontrar una conexión confiable y ayuda a superar las restricciones geográficas.

Velocidad de conexión: una VPN de alta velocidad evita el almacenamiento en búfer cuando transmites contenido y mantiene una experiencia de navegación fluida.

Conexiones simultáneas: esta función permite conectar varios dispositivos a la VPN al mismo tiempo.

Compatibilidad de dispositivos: asegúrese de que la VPN sea compatible con todos los dispositivos que desea utilizar. Esto podría abarcar desde computadoras y teléfonos inteligentes hasta televisores inteligentes y consolas de juegos.

Kill Switch: esta característica de seguridad bloquea el acceso a Internet cuando su conexión VPN se cae inesperadamente, protegiendo sus datos de una posible exposición.

Estándares de cifrado: la VPN debe utilizar estándares de cifrado avanzados (como AES-256) para mantener sus datos seguros.

Política de no registros: una política estricta de no registros garantiza que la VPN no recopila ni almacena datos de navegación, manteniendo privada la actividad en línea.

Protección contra fugas de IP y DNS: esta función evita que su dirección IP real y sus solicitudes de DNS queden expuestas a terceros, lo que agrega otra capa de seguridad.

Tipos de VPN

Existen principalmente dos tipos de VPN: acceso remoto y sitio a sitio. Para usuarios individuales, las VPN de acceso remoto son las más comunes. Permiten a los usuarios establecer una conexión segura a otra red a través de Internet.

Sin embargo, si eres propietario de un negocio con empleados que trabajan de forma remota en México, es posible que desees considerar una VPN de sitio a sitio. Este tipo de VPN permite que varias ubicaciones fijas creen enlaces seguros entre sí en una red pública.

Facilidad de uso

Incluso la mejor VPN puede convertirse en un dolor de cabeza si no es fácil de usar. Busca VPN con interfaces sencillas y aplicaciones fáciles de navegar. Este factor es particularmente importante si eres nuevo en el mundo de las VPN o no eres un experto en tecnología. El proceso de conectarse a un servidor, cambiar la configuración y alternar entre diferentes modos debe ser sencillo e intuitivo.

Seguridad

Cuando utilizas una VPN, su objetivo principal es salvaguardar tu privacidad y seguridad en línea. Por lo tanto, la VPN que elijas debe tener protocolos de cifrado sólidos. Busca VPN que ofrecen cifrado AES-256, ya que actualmente es el más seguro.

También querrás asegurarte de que la VPN cumpla con una estricta política de no registros. Esto significa que no almacena información sobre su actividad en Internet.

Atención al cliente

Una atención al cliente confiable puede ser un salvavidas cuando se enfrentan dificultades técnicas o simplemente se intenta comprender cómo utilizar determinadas funciones. Busque VPN con múltiples canales de soporte, incluido chat en vivo, correo electrónico y soporte telefónico. Esto garantizará que la ayuda esté disponible cuando la necesite.

La metodología de Forbes Advisor para seleccionar los mejores servidores de red utiliza un proceso de evaluación extenso, examinando una multitud de servicios VPN utilizando una amplia variedad de parámetros, y cada servicio recibió puntuaciones en categorías individuales. Este proceso permitió obtener una visión holística del rendimiento general y la confiabilidad para los usuarios en México.

A continuación se muestra un resumen de los parámetros para asignar las puntuaciones finales:

Costo (15%): examinamos la estructura de costos de cada VPN, abarcando la diversidad de opciones de suscripción y posibles descuentos. También se tuvieron en cuenta elementos como la presencia de pruebas gratuitas o modelos freemium, la asequibilidad del precio básico y las ventajas de los niveles más caros.

Experiencia del usuario móvil (3%): Se evaluaron las calificaciones de los usuarios de aplicaciones móviles en plataformas que incluyen App Store y Play Store para evaluar la calidad de la experiencia del usuario móvil.

Reseñas de usuarios (10%): se evaluaron reseñas de usuarios de plataformas creíbles como Trustpilot, G2 y Capterra para medir la satisfacción del usuario. Las VPN con comentarios positivos sobre confiabilidad, eficiencia y facilidad de uso recibieron puntuaciones más altas en esta categoría.

Atención al cliente (7%): Evaluamos la variedad y calidad de las opciones de atención al cliente disponibles. Se consideraron elementos como disponibilidad de atención al cliente 24/7, soporte por chat en vivo, un centro de ayuda completo y soporte telefónico..

Funciones principales (25%): Se examinaron funciones esenciales como navegación privada, prevención de fugas de DNS, opciones de IP dedicada, funcionalidad de desconexión automática, soporte de túnel dividido y autenticación multifactor. Las puntuaciones en esta categoría se asignaron en función de la ejecución de funciones, confiabilidad y facilidad de uso.

Funciones adicionales (10%): También se analizaron funciones complementarias que incluyen cobertura global de servidores, una política estricta de no registros, disponibilidad de extensiones del navegador y la cantidad de conexiones simultáneas permitidas.

Velocidad y rendimiento (20%): realizamos pruebas sobre las velocidades promedio de descarga y carga para evaluar el rendimiento de cada VPN y su efecto en las actividades de navegación, transmisión y descarga de los usuarios.

Puntuación de experto (10%): Nuestros especialistas tomaron en cuenta la singularidad de las funciones, el valor general, la popularidad de los usuarios, la facilidad de uso y la compatibilidad con varios protocolos VPN en México. El objetivo era distinguir a los proveedores de VPN que ofrecían atributos únicos, un valor excepcional y una experiencia de usuario mejorada.

