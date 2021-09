Amilcar Alfaro, Head of Field Marketing de Google, y Jorge Arias, Head of Google Workspace at Google Cloud en América Latina, describen cómo integrar los modelos de trabajo actuales en la transformación digital, con base en una inédita simbiosis: las herramientas tecnológicas y las habilidades sociales tendrán que complementarse como nunca antes, sin limitaciones geográficas y manteniendo interacción humana real.