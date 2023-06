Iberostar Grand Paraíso, el lugar de las experiencias exclusivas en Riviera Maya

Perteneciente al complejo Playa Paraíso, el Iberostar Grand Paraíso es un hotel exclusivo para personas que buscan una experiencia de descanso del más alto nivel en la Riviera Maya. El lugar está ubicado a 36 km del aeropuerto de Cancún en uno de los destinos más hermosos de México.

Se trata de un hotel solo para adultos, ideal para viajeros que buscan escapar de los grandes bullicios para sumergirse en el paraíso mexicano sin preocupaciones, relajarse y sobre todo vivir una serie de experiencias únicas de la mano de servicios de lujo y el más alto nivel de confort.

Los huéspedes de Iberostar Grand Paraíso pueden experimentar desde actividades acuáticas por el día, catas de vino, clases de mixología o tener una agradable mañana jugando al golf en un campo diseñado por el famoso arquitecto P.B. Dye. Si el plan es más saludable, pueden tomar una clase de yoga al amanecer a la orilla de la playa o disfrutar del inigualable Health Bar-Spa con bebidas frescas y saludables al mediodía. Todo lo que necesitan para salir de la rutina.

Alberca principal, Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Zona de spa, Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Health Bar Spa, Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Campo de golf, Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Oferta culinaria de alta calidad

La oferta culinaria de Iberostar Grand Paraíso está representada por el restaurante La Brisa Ceviche & Grill, ubicado en la playa y cuya carta emplea pescados e ingredientes de origen responsable. Además cuenta con la propuesta del restaurante de cocina de autor, L’Atelier, en el que los huéspedes pueden apreciar una experiencia gourmet con chefs de renombre internacional y degustar platos como el tartar de atún, el magret confitado de pato o el risotto de alcachofas, entre otros.

El hotel también cuenta con otros restaurantes como el Haiku-Bistro y el Haiku Teppanyaki, ambos especializados en Nikkei Japanese Fusion; el Buffet Bellavista y La Brisa, que ofrecen un completo buffet de desayuno y cena con show cooking; el Venecia, especializado en comida italiana; el surf & turf Toni’s, que sirve una deliciosa selección de carnes, pescados y verduras; además del Mexican Raw Bar, diseñado especialmente para las personas que aman la carne, el pescado y los mariscos crudos.

Todos los mariscos que se sirven en los restaurantes de los hoteles Iberostar en México son 100% de fuentes responsables que siguen los estándares del movimiento Wave of Change, que trabaja para proporcionar a sus clientes una selección cada vez más responsable de productos del mar para proteger la salud de los océanos y beneficiar a las personas y comunidades que dependen de ellos.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Bares y esparcimiento nocturno

Además de los restaurantes, el hotel también cuenta con cuatro bares exclusivos. En el inmerso bar de la piscina La Sirenita, los huéspedes pueden disfrutar de sus bebidas favoritas sentados en la barra dentro de la piscina y con la hermosa vista del mar.

Si el huésped piensa tener un día relajado en la playa, La Brisa Beach Bar es el lugar ideal para recibir sus cocteles favoritos directamente. El Lobby Bar El Mirador, ubicado en el lobby del hotel, es el lugar ideal para tomar un coctel, un café o relajarse con un aperitivo a cualquier hora del día o de la noche.

Rhapsody Mixology Bar es un viaje a través de los sentidos donde los huéspedes pueden tomar una copa mientras aprenden la preparación y la historia de cada trago. Por último, cabe destacar The Grand Cellar, una exclusiva bodega con más de 100 vinos importados de las regiones vinícolas más prestigiosas del mundo, posicionando a Iberostar como un enclave perfecto para los conocedores del vino que buscan diversidad, pero sobre todo, calidad.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Momentos que se quedan en la memoria

Además de ser un paraíso con todos los lujos imaginables a la disposición de los asistentes, Iberostar Grand Paraíso está pensado también para dejar grandes momentos en la memoria, pues puedes vivir la boda de tus sueños en sus instalaciones u organizar todo tipo de eventos en ellas. Para ello, el hotel ofrece un servicio personalizado de bodas: Weddings by Iberostar, as imagined by you ofrece el Ever Green Weddings.

Con la idea de que las bodas verdes también pueden ser glamurosas, Weddings Unpacked pregunta a la pareja lo que quiere en lugar de ofrecer lo que tiene, para que puedan disfrutar del momento con familiares y amigos en la Wedding Week.

También dispone del centro de convenciones que está totalmente equipado con varias salas y espacios exclusivos para reuniones, además de un enorme lobby climatizado que ofrece opciones para un sinfín de eventos y formatos.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Hotel Iberostar Grand Paraíso.

Iberostar Grand Paraíso se encuentra en el complejo Playa Paraíso junto a otros cuatro hoteles (Iberostar Selection Paraíso Maya Suites, Iberostar Paraíso Lindo, Iberostar Paraíso Del Mar e Iberostar Paraíso Beach), rodeados de paisaje natural y muchos otros servicios a los que los huéspedes del hotel tienen acceso, incluyendo restaurantes y bares.

Iberostar Grand Paraíso se posiciona como una opción ideal dentro del sector de lujo, que atrae a viajeros cada vez más exigentes en busca de experiencias exclusivas de alto confort.