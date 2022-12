El impulso de la hipoteca y la venta inmobiliaria

Ante una muy esperada recuperación en los pronósticos de venta, la industria inmobiliaria se recupera para encontrar su punto de equilibrio.

En este sentido, la Asociación de Brókeres Hipotecarios (ABH), que preside Eugenio Klee, refleja parte de ese termómetro: en agosto, por ejemplo, el canal de brókeres certificados por la ABH colocó créditos hipotecarios por 12,191 millones de pesos, 12.5% más que el mismo periodo del año pasado.

En el acumulado anual, la cifra se eleva a 80 mil 999 millones de pesos. La ABH se ha convertido en una herramienta fundamental para el comprador informado de vivienda.

“Se habla de que nosotros colocamos alrededor de 50% de la cartera de crédito de los bancos”, explica Klee, quien destaca la estandarización y profesionalismo de los brókeres certificado, en conservación con Forbes México sobre el impacto cada vez más importante de la ABH en la industria hipotecaria y el panorama que se anticipa frente a los retos de una economía compleja.

Eugenio Klee, presidente de la ABH.

¿Cuáles han sido los principales cambios en la adquisición de propiedades durante los últimos años?

Lo más importante ha sido el acceso al financiamiento y al mejor entendimiento de lo que es una hipoteca. Esto ha permitido que la gente pueda adquirir el bien inmueble que desea, sin esperar a tener un ahorro demasiado grande o a verse en la necesidad de bajar sus expectativas sobre la vivienda que quiere.

¿Qué papel juega la Asociación de Brókeres Hipotecarios en esta transformación?

Nuestra labor se hizo presente en México a inicios del nuevo milenio y llevamos más de 20 años en el mercado asesorando a miles de personas para que hagan una de las adquisiciones más importantes de su vida: su casa. Al no tener preferencia bancaria o comisiones especiales por institución, somos neutrales y capaces de asesorar y acompañar a un cliente desde el inicio hasta el final de su crédito.

¿Cómo es la sinergia con las instituciones financieras?

Es un trabajo conjunto. Los bancos nos lo han reconocido, somos parte de su músculo comercial y sus socios, al perfilar clientes que van a respetar sus compromisos y, por lo tanto, cooperan en la sanidad de la cartera vencida de los bancos. Además, quienes están en la ABH son brókeres certificados que cumplen con ciertos estándares de profesionalismo y ético, lo cual deriva en un mercado sano y regulado.

¿Cuál es la forma en la que se debe buscar a un bróker hipotecario?

En nuestra página www.ahmex.com. mx contamos con al menos 17 opciones de empresas a las que contactar. El usuario también puede consultar si la persona con la que está trabajando y a la que le confía sus documentos pertenece a una empresa seria, si su agente está certificado o no, etc. Además, podrán verificar la relación con las instituciones bancarias que nos respaldan.

¿Cómo cambiaron las prioridades de la compra inmobiliaria tras la pandemia?

No tanto en precio, en donde la vivienda media sigue siendo la más buscada, pero sí en cuanto a algunas características: ahora la gente está interesada en viviendas que quizás después pueda rentar porque quiere o puede mudarse de ciudad; las características de ubicación han cambiado gracias al home office, mientras que, en cuanto al crédito hipotecario, la idea es no endeudarse de más, no vivir preocupados por su hipoteca como antes.

¿Es conveniente la búsqueda de un crédito hipotecario frente al panorama que enfrentamos?

Sigue siendo buen momento para tomar un crédito, si bien las tasas de referencia se han incrementado, los bancos han contenido esto para seguir ofreciendo productos asequibles. La pandemia trajo a la mesa tasas nunca vistas y tendremos todavía tiempo para poder seguir disfrutando de esta baja inesperada antes de que pueda emparejarse a la realidad actual.