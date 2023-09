Estos 5 puntos te dicen si ya puedes comprar una casa

La compra de una casa es uno de los máximos sueños en la vida de muchas personas, pero como reza el dicho: si quieres lo que pocos tienen, debes estar dispuesto(a) a hacer lo que pocos hacen.

¿Qué te parece si comenzamos con este repaso de lo que necesitas preparar antes de asumir ese gran compromiso financiero?

Desarrolla el hábito del ahorro

Nada que valga la pena se logra de la noche a la mañana. Comprar casa generalmente implica algún tipo de financiamiento y comprar a crédito sin duda requiere disciplina para que tus pagos siempre estén puntuales.

Los especialistas en finanzas personales recomiendan empezar este compromiso de compra desarrollando el hábito del ahorro. Dado que lo ideal es no destinar más del 30% de lo que ganas en gastos de vivienda para no comprometer los otros aspectos de tu vida, puedes empezar por ahí.

Si todavía vives con tus padres o rentas en otro lado, comienza a llevar un presupuesto o a ser más estricto con él para determinar si a pesar de tus gastos mensuales, eres capaz de guardar 3 mil pesos si, por ejemplo, ganas 10 mil al mes.

Hazlo por 6 meses, si eso no afecta tu estilo de vida, vas por buen camino. De lo contrario, tendrás la certeza de que todavía no estás listo para ahorrar a ese nivel. Pero no es malo, solo hay que buscar otros caminos para lograrlo: una fuente adicional de ingresos o recortar tus gastos hormiga podría funcionar.

Reúne un buen enganche

Acostumbrarte a ahorrar como una prioridad y parte de una meta futura ya es bueno por sí mismo, pero también porque te ayuda a reunir el enganche de tu casa o departamento.

El enganche mínimo recomendable es de 10%, pero es mucho mejor reunir entre 20 y 30% del valor del inmueble que vayas a comprar. Si la casa cuesta un millón de pesos, reunir 300 mil pesos como enganche te dará mejores condiciones, porque evitarás pagar por más tiempo intereses, comisiones y otros conceptos incluidos en un crédito hipotecario.

Los bancos no financian el 100% del valor de una propiedad, el enganche y los gastos de escrituración (que pueden ser equivalentes hasta el 8% del valor del inmueble) deben salir de tu bolsillo y por ello necesitas estar preparado.

Reduce tu nivel de endeudamiento

Sobregirar las tarjetas o pagar el mínimo no solo es un comportamiento que afecta tus finanzas, sino también tu capacidad para ser sujeto de crédito. Entre mejor pagador seas, mayor acceso tendrás a financiamientos más altos con mejores tasas de interés.

Si tu meta es comprar casa o departamento, es mejor que vayas poniendo en orden tus deudas. Tu historial crediticio reflejado en el Buró de Crédito es consultado por los bancos y, con base en lo positivo o no que sea tu comportamiento de pago, aumentarás tus probabilidades de recibir el financiamiento que buscas para comprar tu propio hogar.

Asegúrate de ser sujeto de crédito

Comprobar ingresos y, por lo tanto, ser sujeto de crédito es más fácil para un asalariado que para un freelancer. Si este es tu caso, toma en cuenta que como trabajador independiente te darán crédito en la medida que acredites tus ganancias, estés dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona física con actividad empresarial y dicha actividad debe concordar con esa alta.

Considera tu estabilidad laboral

El compromiso de una hipoteca te acompañará por los siguientes 5 a 20 años y aunque en la actualidad es difícil tener absoluta certeza de los empleos, sí se requiere cierta estabilidad laboral para garantizar el cumplimiento de tus pagos mensuales e incluso para ejercer tu crédito hipotecario si eres derechohabiente Infonavit o Fovissste.

