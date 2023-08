La empresa de bienes raíces y servicios internacionales “one stop shop” 100% mexicana

Vilas Group Luxury & Real Estate es una empresa dedicada a asesorar a su cartera de clientes para la compra y venta de bienes y raíces en diversos destinos como México, Miami, Orlando, Panamá, Europa y Dubai.

La empresa es representada por José Carlos Vilas, quien ha logrado crear un negocio de 360 grados en el cual sus clientes obtienen una asesoría personalizada de forma integral.

De acuerdo con José Carlos, la mejor forma de inversión en un inmueble es priorizar la ubicación, plusvalía y retorno de inversión. En el momento de buscar invertir en otros países fuera de México, es fundamental estar 100% seguros de enfocarnos en países en los que hay seguridad política, económica y social

Cada país cuenta con regulaciones fiscales e incentivos diferentes para atraer inversión extranjera, es por eso que a todos sus clientes se les genera un cuestionario general muy amplio para entender las necesidades de cada uno de ellos y así solo presentarles propuestas que sean trajes a hechos a medida de sus necesidades.

Esto no solo para ciertos clientes en particular, pues también hay prospectos que buscan una segunda casa de fin de semana pero que a la vez necesiten rentarla cuando no se ocupa, la empresa cuenta con diferentes plataformas de bienes raíces donde buscar y/o posicionar las propiedades de sus clientes.

Palacio de Oporto, Portugal / Vilas Group Luxury & Real Estate

La Malouiniere du Bos

Localización: Saint Malo, Francia



Algunos de los desarrollos en el portafolio de Vilas Group Luxury & Real Estate

La empresa cuenta con un portafolio en Dubai, con DAMAC, Emaar, Tiger, Sobha; en Miami con Aston Martin Miami, Bentley Miami, The Flats en Orlando, Baccarat y recientemente añadieron propiedades de super lujo en Europa como castillos medievales, entre otros.

En la parte de lujo, Vilas Group Luxury & Real Estate, añade a su portafolio servicios de asesoría en renta y/o venta de yates y aviones. Así los clientes tendrán en esta empresa un servicio integral donde el equipo de especialistas le apoyarán en todas las necesidades del cliente ofreciendo un “One Stop Shop”.

Gracias a la amplia red de negocios con la que cuenta han formado diversas alianzas estratégicas en construcción, arquitectos e interioristas, marcas de muebles de lujo y a su vez servicios de conserjería de lujo, de tal forma que sus clientes vivan toda una experiencia atención VIP en destinos como Miami, Nueva York, Panamá, Dubái, por mencionar algunos y siempre de la mano de especialistas.

