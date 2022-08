Obra Blanca Expo 2022, el evento del sector de acabados para la construcción

Obra Blanca Expo es un evento creado por la industria para la industria, que busca provocar el encuentro de negocios más importante para el sector de los acabados para la construcción en México.

Este 2022, tiene el objetivo de impulsar aún más el nivel de mercado, y ser el referente de tendencias y diseño para arquitectos e interioristas, constructores y desarrolladores, así como distribuidores y profesionales en el sector.

En sus diez pabellones especializados se presentarán tendencias e innovación de materiales y tecnología en acabados para la construcción, conferencias y foros de análisis como eje de las actividades que sucederán en su tercera edición, a celebrarse del 11 al 13 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Además, la ponencia de Thom Mayne, Premio Pritzker 2005; los afamados Eva Prats y Ricardo Flores, del estudio Flores & Prats de Barcelona, ganadores en 2009 del Grand Prize for the Best Architectural Work de la Real Academia de Artes en Londres, y Felipe Assadi, reconocido arquitecto de Chile.

“En esta tercera edición, por el lado del expositor, hemos logrado la participación de las empresas líderes de los diferentes acabados que encontramos en el mercado. Y por el lado del visitante, hemos creado un programa que hace que Obra Blanca Expo sea más que una exposición y se convierta en un encuentro entre los profesionales, pensado y diseñado para vivir una experiencia única”, comparte Fernando Lozano Assad, Presidente de Obra Blanca Expo.

Durante tres días, profesionales del sector tendrán la oportunidad de ver lo último en acabados para la construcción, en el momento clave y único del año, en el cual se pueden conocer y tocar los diferentes acabados que se estarán lanzando al mercado.

Estarán presentes más de 80 expositores de primer nivel que presentarán nuevos productos, en 19,000 m2 de exhibición, en el que se prevé la visita de más de 8,000 profesionales del sector.

Los participantes podrán encontrar fabricantes de cerámicos y porcelánicos, importación y distribución de acabados, muebles de baño y grifería, mármoles y piedras naturales, acabados arquitectónicos e iluminación, mosaicos, extruidos y talavera, así como materiales de instalación y proveedores del sector. Los pabellones estarán conformados por:

OB EXPO : Organizada por pabellones temáticos especializados en oferta de materiales y tecnología para acabados.

: Organizada por pabellones temáticos especializados en oferta de materiales y tecnología para acabados. OB EXPERTOS : Un enriquecedor ciclo de conferencias con reconocidos ponentes nacionales e internacionales.

: Un enriquecedor ciclo de conferencias con reconocidos ponentes nacionales e internacionales. OB ESPACIOS : El lugar en el que veinte firmas de arquitectura de todo el país mostrarán las tendencias e innovación del año próximo utilizando las novedades que presentan las marcas presentes.

: El lugar en el que veinte firmas de arquitectura de todo el país mostrarán las tendencias e innovación del año próximo utilizando las novedades que presentan las marcas presentes. OB ENCUENTROS : Reuniones de negocios reservadas en la primera plataforma digital del sector.

: Reuniones de negocios reservadas en la primera plataforma digital del sector. OB ESCUCHA: La voz de los profesionales del sector de los acabados para la construcción.

Asimismo, se presentará un estudio estadístico del despacho BIMSA y un foro inmobiliario en alianza con Forbes México, así como la muestra de ganadores de la bienal de Arquitectura de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), y el lanzamiento del libro de Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAMSAM) y de la Federación (FCARM).

Foto: cortesía.

En la presentación del programa de actividades de Obra Blanca Expo 2022 participaron Yuri Zagorin, Presidente de CANADEVI del Valle de México; Marco Vergara, Presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de México; Honorato Carrasco Mahr, Presidente del Colegio de Arquitectos de la CDMX; Sergio Narváez Garza, Director de Revestimientos Lamosa y Presidente de TCNA México, y Jorge Ibargüengoitia, Fundador y Socio Director de Grupo ARCA, quienes coincidieron en la importancia de generar este tipo de encuentros para el gremio, pues las alianzas que surgen a partir de ellos marcan un precedente para impulsar la industria.

