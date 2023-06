Google: la nueva lucha del rey de los buscadores

“¿Google ya pasó de moda?” Ésta es la pregunta recurrente en los pasillos de la conferencia anual de desarrolladores Google I/O, celebrada en California en mayo pasado, y cuyos usuarios (como tú) ya han visto el cambio en la forma de hacer búsquedas, por las nuevas aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA).

Por los muy agitados corredores de Google I/O, la emoción ante lo nuevo y la expectativa por los avances tecnológicos reinan entre los asistentes de todos los rincones del mundo, quienes esperan con impaciencia los anuncios del gigante tecnológico sobre IA. La conversación y los debates fluyen sin tregua y en cada esquina, dondequiera que uno se pare, un tema reaparece: cómo es que Google se va a poner al día con las capacidades actuales de ChatGPT, el famoso chatbot que cautivó la atención de más de 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, tan sólo dos meses después de su lanzamiento, convirtiéndola en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia.

Sundar Pichai, CEO de Google, navega en una corriente de cambios que todos quieren conocer, incluso los propios empleados de la firma, quienes saben que esta coyuntura está marcando un punto de inflexión en la historia del corporativo.

“Siete años después de nuestra trayectoria como empresa, que da prioridad a la IA, nos encontramos en un emocionante punto de inflexión

Llevamos tiempo aplicando la IA para que nuestros productos sean radicalmente más útiles. Con la IA generativa, estamos dando el siguiente paso. A partir de un enfoque audaz y responsable, reimaginamos todos nuestros productos principales, incluida la búsqueda”, dijo Pichai, mientras tomaba el escenario en el anfiteatro Shoreline.

LA AMENAZA LATENTE

Hace sólo un par de meses, era difícil imaginar algo que desafiara el dominio de Google en las búsquedas en internet. Sin embargo, hoy la intención de la empresa por alcanzar a ChatGPT es más que visible. Para que uno se dé cuenta de dónde viene la presión, no hace falta ver muy lejos. Seguramente hay amigos tuyos que ya no usan Google, porque les resulta mucho más fácil y rápido preguntar a ChatGPT cuál es la respuesta de algo y obtener resultados más personalizados en cuestión de segundos.

Y aunque ChatGPT no siempre es preciso, esta transición, que puede parecer menor, es en realidad un gran cambio en el comportamiento de los usuarios y, en definitiva, inquieta a Google. Tan sólo en el primer trimestre de 2023, los ingresos por búsquedas de Google aumentaron, pero sólo ligeramente, tras años de rápido crecimiento, lo que sugiere que la empresa podría estar enfrentando dificultades con su “gallina de los huevos de oro”. Para dimensionar, Google informó que sus ingresos por “búsquedas y otros” aumentaron un 1.87% interanual, un crecimiento mucho menor que el 24.28% del primer trimestre de 2022 y el 30.11% del primer trimestre de 2021.

Y no sólo los números han comenzado a hablar; la amenaza latente al imperio de búsqueda de Google ha llegado desde distintos frentes. Primero, Microsoft integró la IA a su buscador Bing y, poco después, se informó que Samsung estaba planteando sustituir el motor de búsqueda predeterminado de sus teléfonos por Bing. Esta posibilidad es sorprendente, pues, de acuerdo con The Wall Street Journal, Google paga a empresas como Apple miles de millones de dólares cada año únicamente para asegurarse de que su motor de búsqueda es el predeterminado en Safari.

El mismo Bill Gates, fundador de Microsoft, ha planteado la posibilidad de que empresas tecnológicas como Google, Amazon y Spotify se enfrenten a una desaparición inminente a medida que la IA continúe avanzando. Según Gates, la esta tecnología eventualmente adquirirá la capacidad de comprender patrones de pensamiento, necesidades y emociones humanas, lo que revolucionaría el comportamiento de los usuarios y haría obsoletas diversas herramientas y sitios web. “Nunca volverás a un sitio de búsqueda, nunca volverás a un sitio de productividad, nunca volverás a ir a Amazon”, dijo el multimillonario, durante un evento en San Francisco.

PUNTO DE INFLEXIÓN

En medio de esta presión, Sundar Pichai mantiene, eso sí, una notable compostura. En entrevistas recientes, e incluso al ser cuestionado en persona por reporteros de todo el mundo en una pequeña sala, el líder (nacido en India) transmite una sensación de tranquilidad. Cuando se le pregunta por el miedo a quedarse atrás frente a nuevos jugadores en el mercado, Pichai hace hincapié en que esto es algo más que una carrera de IA.

Google ha ocupado muchos años trabajando intensamente en la IA. De hecho, Pichai afirma que la empresa lleva ya siete años siendo una empresa pionera en este campo (AI first company). Entonces, ¿qué les ha impedido lanzar esta tecnología al público? Bueno, el ceo afirma que estaban esperando a que la gente estuviera preparada para usarla y también a que la compañía “lo hiciera bien”.

Este conservadurismo, sin embargo, a muchos les pareció una desventaja. Sus competidores de IA se están convirtiendo rápidamente en la amenaza más seria, en estos 25 años, para el negocio de búsqueda de Google, que generó unos ingresos de 162,000 millones de dólares (mdd) en 2022. Como respuesta, en febrero Google lanzó apresuradamente Bard, su propio chatbot basado en IA, pero lo único que recibió fueron malas críticas.

A diferencia de Google, OpenAI tomó ventaja al construir su producto de la mano del público. Por un tiempo, la empresa desarrolló en privado su tecnología para, después, abrir las puertas a millones de usuarios para que lo usaran y aprovechar sus comentarios y propuestas de mejoras para perfeccionar ChatGPT, un camino que para Google apenas está comenzando.

Y aunque no parece preocupado por recuperar terreno, Pichai admite que Google se encuentra hoy en un punto de inflexión. Hoy podemos ver cómo este cambio de trayectoria comienza con la actualización que la compañía está haciendo de su motor de búsqueda y de todo su espacio de trabajo con funciones de IA para atraer y retener a millones de usuarios que ahora oyen hablar cada vez más de la IA.

Una de las mayores novedades es que Bard, la competencia de Google de ChatGPT, ahora está disponible para todos los usuarios de más de 180 países. Aunque, por ahora, sólo está disponible en inglés, japonés y coreano, la empresa dijo que pronto estará disponible en más de 40 idiomas. Google también anunció un nuevo modelo de IA, llamado PaLM 2, que es el que impulsa a Bard, y fue entrenado con documentos académicos y en más de 100 idiomas.

La IA también va a llegar a otras apps de Google, como Gmail, donde esta tecnología va a poder redactar automáticamente respuestas de correo electrónico completas, incluso en el celular. Los usuarios también podrán crear hojas de cálculo con indicaciones de texto (prompts) y crear ilustraciones para sus diapositivas en Slides.

Estos anuncios son, sin duda, una manifestación de todo lo que el equipo de Google ha estado trabajando en los últimos años.

¿EL FIN DE GOOGLE?

Como sabrás por tu propia experiencia, es muy difícil convencer a alguien que cambie de motor de búsqueda o de sistema operativo en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto ya está pasando con ChatGPT. El hecho de que miles de personas están empezando a migrar a esta nueva plataforma ahora mismo, sin duda inquieta a Google.

Y, aunque sea un número pequeño de usuarios, este cambio es indicativo de una tendencia futura; y Google parece darse cuenta de que, si pierde esta tendencia y permite que un número de sus usuarios se vayan a ChatGPT, su dominio en el mercado de búsquedas se verá gravemente amenazado.

Entonces, ¿será este el fin de Google como el gigante de la tecnología que hoy conocemos? Bueno, miles de millones de personas siguen utilizando el motor de búsqueda de Google cada día. Así que cualquiera que pronostique la caída de Google probablemente está exagerando un poco.

En la presentación de resultados del primer trimestre de 2023, Sundar abordó el tema de la oportunidad que la IA supondría para la empresa y los consumidores. “Lo he comparado con la exitosa transición que hicimos de la informática de escritorio a la móvil hace más de una década”, declaró ante los analistas.

Por ahora, podemos decir que Google no va a llegar a ninguna parte mientras no se tome en serio la amenaza de sus competidores en la IA. Si quiere mantener su dominio, tendrá que hacerle frente a esta situación. “¿Google ya pasó de moda? Como puedes ver, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, pero la tecnológica mantiene su ambición y no va a dejar que nadie más venga a comerle el almuerzo sin pelear por ello.