Local Trendy celebra 10 años de sofisticación y tendencia con la nueva colección Eufonía

Local Trendy está de fiesta. La marca de renta de mobiliario para eventos sociales cumple los primeros 10 años en el mercado mexicano, para celebrarlo, la nueva colección Eufonía presenta piezas exclusivas inspiradas en formas, texturas y colores de la naturaleza en un tributo al planeta Tierra mediante procesos artesanales que hacen de cada pieza un protagonista en el diseño interior.

La nueva colección Eufonía fue develada al público durante un evento de gala, diseño y vanguardia en el centro de la Ciudad de México, donde colaboradores, aliadas y socias se reunieron con recepción optimista para celebrar los 10 primeros años de este emprendimiento.

“El camino ha sido un cúmulo de experiencias con un equipo de trabajo que me ha acompañado desde el día uno hasta hoy. Es una suma de creatividad, de mucho trabajo. Sin nuestro equipo no podría tener este posicionamiento”, expresa Zaira Zepeda, socia fundadora de Local Trendy, en entrevista exclusiva con Forbes México.

Zaira Zepeda, socia fundadora de Local Trendy | Foto: Forbes Staff

EUFONÍA, UN TRIBUTO A UNA DÉCADA

En palabras de la directiva, esta nueva colección nace como una manera de honrar la evolución adquirida durante estos años en el mercado, con sus éxitos y sus dificultades.

“Hemos evolucionado con el equipo y consumidores, pero también con la naturaleza. En Eufonía puedes ver las formas orgánicas que semejan muchas piezas a las formas de la naturaleza, como patas de inspiración animal, texturas orgánicas como el ratán, madera y materiales que nos remontan a la naturaleza. Es un tributo a lo mucho que la Tierra nos da”, detalla.

Eufonía es una colección inspirada en macrotendencias como la sustentabilidad y el trabajo artesanal.

“Cuando tú ves alguna de las sillas ves que está hecha sus detalles y su historia, piezas que, con solo verlas, te invita a sentarte y tener un espacio de quietud y de paz, resaltando en un paleta de tonos neutros con acentos cálidos.

También es una exaltación de las formas redondas. Prácticamente no ves nada terminado en ángulo, lo redondo es muy luminoso. Es una armonía de formas orgánicas donde cada pieza tiene un protagonismo propio. Eufonía es arte objeto, cuando tú ves una silla no es una silla per se sino que trasciende en su significado en el diseño interior”, celebra Zaira Zepeda.

Foto: cortesía

Entre las principales piezas de la colección destacan:

Las Sillas Xalpa, donde el mismo ángulo en el respaldo lo ves reflejado en el marco de la silla.

La Mesa de centro Botero, inspirada en el pintor colombiano Fernando Botero, con tres formas redondas que la sostienen.

El Sofá Olíbano, se forma por distintas piezas con combinación de color modular.

Sofá Olíbano

Silla Xalpa

“En este momento de celebración para nosotros, el sentimiento es satisfacción y euforia por saber que vamos por el camino correcto. Tenemos claro cuál es nuestra propuesta de valor en el mercado: ofrecer diseño a nuestros clientes. Al sentimiento de avanzar y tener claro tu objetivo lo llamamos Eufonía, por eso este tributo con este significado. Es no caminar sola sino con todo un equipo de colaboradoras, proveedores y clientes. Un significado completo”, dijo la socia fundadora de Local Trendy.

Para Zaira Zepeda, esta década en el mercado ha sido un paso de mucho aprendizaje y evolución. “La industria de hace 10 años era totalmente distinta a lo que hoy demandamos los consumidores. Las redes sociales revolucionaron la industria, y en específico la manera de organizar eventos. Hoy los clientes llegan y ya saben lo que quieren, buscan ofertas completas, con tendencia, creatividad y servicio de comodidad. Ha sido un crecimiento y evolución, cada año un nuevo reto. Nunca nos sentimos conformes con lo que tenemos y ofrecemos. Estos años son un aprendizaje de entender que la evolución es lo único que nos va permitir seguir avanzando.”

LA HISTORIA DETRÁS DE UN PROYECTO CON PASIÓN

Local Trendy nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando Zaira Zepeda organizaba los preparativos de su boda en un evento de trascendencia personal.

“Yo no me dedicaba al tema de eventos, pero disfruto mucho la organización y planeación desde que estudiaba en la preparatoria. Me encontré con un mundo desconocido que me llevó a conectar con el tema de decoración. La preparación de eventos ha estado en mi ADN desde siempre, me encanta organizar eventos.

Entonces descubrí un área de oportunidad porque yo no encontraba el mobiliario suficiente en ese momento, y por otro lado, yo venía de una desmotivación laboral. Estos tres factores me permitirían materializar mi pasión. Fue durante los dos primeros años concentrarme en los diferenciadores de mi marca entre una industria muy competida en diseño, moda e interiorismo.

La gente quería espacios completamente distintos y personalizados, entonces aposté por expertos creativos en Local Trendy que pudieran desarrollar macrotendencias que mueven el consumo con mobiliario asequible y accesible. Es así como hemos podido colocarnos en la punta de lanza del mercado de interiorismo y eventos”, narra la socia fundadora.

El primer gran reto para la marca fue encontrar su mercado potencial. “Encuentra quién es tu cliente efectivo porque puedes tener un producto que consideras el mejor, pero si el mercado no lo dice así todo es en vano. No importa que cien empresas más están ofreciendo lo mismo, saber qué me hace única e irresistible ante la elección del mercado es la prioridad. En pandemia, por ejemplo, no me aterró dejar de hacer eventos porque sabía que en algún momento esa realidad iba a regresar, pero sí me aterró perder un equipo sólido porque no tenía cómo pagarles en ese momento. Conservar un equipo sólido no es tan sencillo y me enorgullece tener personas conmigo 8 de los 10 años de negocio, aún después de pandemia”, revela Zaira en entrevista.

LOCAL TRENDY HOME, UNA NUEVA FACETA

Durante el evento de lanzamiento de la colección Eufonía, Zaira Zepeda -junto a sus dos socias, Keren Luna y Paulette Puerner- presentaron la inauguración del nuevo modelo de negocio: Local Trendy Home.

“Durante muchos años, nosotros diseñamos y fabricamos muebles de renta para eventos -entonces hay piezas que no vas a encontrar en el mercado-. Algunos clientes nos decían “por favor, véndeme esta silla para mi estudio y más”. Nos dimos cuenta que el siguiente paso era llevarte un pedazo de Local Trendy a tu hogar. Esperamos que los clientes que durante muchos años nos han sugerido mobiliario en venta se animen a acompañarnos de la mano en esta nueva faceta.

“Hoy estamos de fiesta: nuestros clientes, aliados y proveedores. Todos quienes han sido inspiración en Local Trendy. Eufonía celebra estos 10 primeros años con formas orgánicas, sensaciones y colores cálidos, texturas que te abrazan en los momentos de paz y tranquilidad; es armonía del diseño con elementos que por sí solos son protagonistas del interiorismo”, festejó Zaira en micrófono.

“Somos la empresa dedicada a la renta de mobiliario para eventos que está marcando tendencia en los muebles que pueden embellecer los eventos. Encontrar tu diferenciador en el mercado es un proceso muy complicado que sólo se logra con un equipo brillante, atrevido y apasionado. Han tomado mi sueño como su sueño. Las mejores decisiones que se han tomado en Local Trendy no han venido de mí, han venido de aliadas y colaboradoras”.

Local Trendy es una marca enfocada en el diseño, tendencia, sofisticación y el buen gusto. Hoy regresa a la inspiración de la Tierra en un balance que permite que en cada pieza exista un protagonismo único al frente de diseño interior, la armonía y la vanguardia.

