The Crunch, la plataforma para aprovechar el potencial ilimitado del eCommerce

México es uno de los principales mercados de eCommerce en América Latina. Y el crecimiento, que ya registraba un ritmo acelerado, se disparó con la pandemia.

En 2017, de acuerdo con datos de Statista, la población que compraba en línea no llegaba ni al 30%. Y 5 años después, ese número casi se ha duplicado. Actualmente, México se ubica como el segundo mercado de eCommerce más rentable de la región, después de Brasil, con ingresos estimados en 34 mil millones de dólares, según cifras de 2021.

Abrir una tienda en línea siempre es una buena estrategia de negocio ante el potencial ilimitado del mercado electrónico, señala The Crunch, plataforma de marketplace services que opera en cinco países con oficinas en Estados Unidos, México y Guatemala. Sin embargo, requiere de gran trabajo y experiencia para realmente aprovechar las oportunidades que brinda.

The Crunch cuenta con un equipo de más de 60 expertos y ofrece un servicio de 0-100, explica Pedro de Ojeda, Chief Operating Officer en The Crunch. Su estrategia inicia en realizar un análisis integral de las empresas y sus productos, y sobre eso desarrolla una estrategia que no solo se adapte a las necesidades del cliente, sino que potencialice sus ventas para posicionarlo como un referente en su categoría.

Así, productores o comercializadores pasan de no tener presencia en marketplaces a tenerla y generar un portafolio y unidad de negocio rentable en el corto, mediano y largo plazo.

“Una vez que lanzamos la tienda en línea, nos encargamos del manejo de la misma y la optimización de las campañas de publicidad. Para un cliente, hacer todo esto por su cuenta, requeriría de muchos recursos, los cuales se ahorra contratando el servicio de The Crunch”, detalla.

Por su lado, Sofia Rosenberg, Directora de eCommerce, explica que el servicio en la plataforma está hecho a la medida de cada cliente. El equipo de expertos analiza individualmente a cada marca para definir una estrategia que se adapte específicamente a las necesidades de la misma. Miden el posicionamiento en el mercado de la empresa, productos líderes, precios, capacidad de producción y/o inventarios en stock entre otros.

“Dentro del marketplace hacemos un análisis de las categorías y productos de la competencia para identificar las diferentes oportunidades. Una vez elegida la cartera de productos correctos, creamos, con tecnología propia, una estrategia 360 que involucra publicidad, branding, copywriting y estrategia de ventas”, agrega.

The Crunch, puente de innovación

The Crunch ha creado una metodología y tecnología propia llamada DNA (Data + Nurturing + Administration), con la que a través de modelos de Inteligencia Artificial y estadística probabilística define qué sí y qué no hacer para cada producto.

Esta tecnología innovadora permite la medición, eficiencia operativa, el incremento de ventas y utilidad para los sellers, productores o comercializadoras de productos que cuentan con un inventario que tenga profundidad en cantidad y sku’s.

Las empresas que cuentan con un presupuesto de marketing establecido y están abiertas a asesoría con la visión de crecer en el eCommerce también pueden beneficiarse de la oferta de The Crunch.

Roberth Arévalo, Chief Financial Officer en The Crunch, expone que la efectividad de su metodología ha dado grandes resultados. Así ha sido en Beliv y su marca OCA. Considerada como la bevtech más importante de América Latina, la estrategia y resultados de Beliv en el comercio electrónico no estaban a la altura de la marca, indica.

“Pero, al implementar su marca en nuestra metodología Crunch DNA, hemos logrado incrementar sus ventas en casi un 700% en un periodo de 3 meses de trabajo. A la vez, se logró controlar su presupuesto de publicidad para marketplaces”, indica Arévalo.

Su crecimiento fue extraordinario dentro de Amazon USA, lo que llevó a que la marca fuera destacada dentro de la página de Instagram de Amazon Lifestyle.

Pedro de Ojeda, Chief Operating Officer; Roberth Arevalo, Chief Financial Officer, y Sofia Rosenberg, Directora de eCommerce.

Actualmente, The Crunch se consolida con cientos de clientes como uno de los jugadores más importantes en MercadoLibre y Amazon. Y, en paralelo, desarrolla una estrategia de expansión agresiva al resto de marketplaces de la región. El objetivo principal es abrir un nuevo marketplace cada 3 meses, por los próximos 2 años.

