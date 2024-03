Anuncian apertura de cuatro parques industriales en México con inversión de 2,500 mdp

ProximityParks informó que tiene en desarrollo y construcción cuatro nuevos parques industriales de última milla, con una inversión de 2,500 millones de pesos, que se sumarán a los 12 que ya posee actualmente, dijo Mario Berlanga, cofundador y CEO de la compañía.

En entrevista, el directivo comentó que uno de los cuatro parques industriales se ubicará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mientras que el resto estará en Monterrey, Nuevo León.

“Nos centramos en tres ciudades específicas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, estamos por abrir cuatro nuevos centros”, dijo Berlanga.

El CEO de la empresa explicó que esto se debe a que su modelo de “última milla” es el proceso dentro de la cadena de suministro que cubre la entrega de un pedido hacia el cliente final. Es decir, es el camino desde que un paquete sale del último punto de distribución hasta llegar al último punto de entrega, que son las manos del consumidor, por eso la relevancia de la cercanía con las grandes ciudades.

“ProximityParks arrancó en 2017 y quisimos centrar nuestro negocio en la CDMX”, comentó el entrevistado.

La compañía, pese a tener siete años de existencia, aprovechó el “boom” del comercio electrónico en México, especialmente tras la pandemia de Covid-19. Para el directivo, la economía mexicana muestra señales de crecimiento, cuestión que impactará en el consumo interno y en la demanda de productos, lo que genera oportunidad de crecimiento para ProximityParks.

Esto se debe a que, empresas que se encargan de comerciar productos vía internet, rentan las instalaciones de la compañía que dirige Berlanga, si crecen dichas compañías abren una oportunidad para ProximityParks.

Mario Berlanga también dijo que este año invertirán 2,500 millones de pesos en la expansión del negocio de la compañía y que este monto forma parte de los 8,000 millones de pesos que invertirán en los siguientes “tres a cuatro años”.

Añadió que en diciembre de 2023, se registró el primer cierre de su Fondo II, el cual logró captar 3,274.5 millones de pesos, por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, incluyendo a algunas de las principales administradoras de fondos para el retiro (Afores) en México.

La compañía informó anteriormente que el primer cierre del Fondo II representa un gran hito para la compañía al elevar el capital total bajo su administración a más de 5,500 millones de pesos.

“El objetivo de la compañía es seguir acercando a sus clientes, que incluyen a los principales jugadores de ecommerce y mensajería, a las zonas residenciales y comerciales de más alta densidad de consumo”, mencionó Mario Berlanga.

El CEO de ProximityParks comentó que desde 2019 han invertido 4,000 millones de pesos, además, dijo que la compañía emplea políticas sustentables para sus operaciones.

“Recientemente recibimos a un contingente de inversionistas extranjeros liderados por AMEXCAP. Fue una delegación con inversionistas de Europa, Sudamérica, fue la semana pasada”, añadió el empresario.

En este sentido, dijo que si bien ProximityParks ya se encuentra resolviendo problemas de logística, hoy uno de sus objetivos es hacerlo de manera más sustentable.

De acuerdo con datos de la compañía, entre un 20 y 30% de la energía consumida en sus plantas procede de paneles solares.

Además, la compañía señaló que ProximityParks utiliza un 34% menos de agua que el promedio de otros parques industriales.

“Las compañías que no se modernicen, que no empleen políticas sustentables o ASG no tienen futuro”, concluyó Mario Berlanga.

