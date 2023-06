The Palm Beaches: lujo y calidez frente al Océano Atlántico

The Palm Beaches, con más de 125 años de tradición, cuenta con una colección de 39 pueblos distintos para que los visitantes disfruten de una agradable diversidad, como la belleza silenciosa del Condado de Júpiter, o la opurtunidad de viajar en el tiempo a la Edad Dorada en la histórica Palm Beach, así como probar el arte ilimitado y los tesoros culinarios de Boca Ratón.

En medio de este recorrido hay docenas de ciudades costeras, desde la moderna Delray Beach hasta el paraíso del golf de Palm Beach Gardens, sede de la Professional Golf Association (PGA).

Se ubicación, a tan solo una hora del norte de Miami y dos horas del sureste de Orlando, lo hacen un destino cosmopolita, ya que es el hogar de Capital Cultural, donde descansan más de 200 espacios de arte, historia y entretenimiento.

Por ejemplo, el Museo Flagler, que destaca el arte de la Edad Dorada de Estados Unidos; el Museo de Arte Norton, que alberga más de 7 mil obras estadounidenses e internacionales; los paseos al aire libre en el Museo Morikami y los Jardines Japoneses, que se especializan en exhibiciones de bonsái.

Foto: Museo de Arte Norton.

La belleza de The Palm Beaches se debe, en gran parte, a su entorno natural. Ya sea por tierra, mar o aire, hay una multitud de maneras de disfrutar su belleza, pues en el invierno, Manatee Lagoon ofrece paseos para aprender sobre los cientos de manatíes salvajes que visitan la propiedad.

Entre marzo y octubre es la temporada de tortugas marinas; en esta época la especie emerge de sus huevos y se dirigen el mar, además aquí está el Loggerhead Marinelif Center, uno de los destinos científicos y de estudio de animales acuáticos más visitados de Florida.

Disfrute al sol

The Palm Beaches alberga resorts de cuatro y cinco estrellas donde las hermosas playas, piscinas elegantes, lujosos spas y restaurantes gourmet son solo el comienzo de la experiencia.

Los hoteles históricos, como The Breakers Palm Beach, The Brazilian Court y The Chesterfield ofrecen posadas boutique con todas las comodidades imaginables.

Foto: White Elephant Palm Beach Pool.

Pero si lo que se busca es playa, arena y sol, Eau Palm Beach y The Four Seasons Palm Beach son una opción ideal, ya que el mar está unos pasos de distancia.

Palm Beach es el lugar más cercano en América del Norte a la corriente del Golfo, una cinta transportadora oceánica de aguas cálidas y claras que atrae tortugas marinas, peces tropicales, peces vela, meros goliat y delfines.

Esta proximidad única a la Corriente del Golfo permite disfrutar de temperaturas oceánicas cómodas para buceadores que exploran más de 160 arrecifes artificiales y una gran cantidad de naufragios en aguas profundas.

Sin duda alguna, una de las joyas de la corona de The Palm Beaches es la escena gastronómica, aquí hay más de 2 mil lugares para cenar, todos avalados por cinco chefs reconocidos.

No te puedes ir sin visitar al menos uno de los cinco recorridos de comida y bebida, que incluye tragos de más de 19 cervecerías, una bodega orgánica y cuatro destilerías operativas.

Fuera del agua

Palm Beaches es la casa del golf, aquí los mejores deportistas no solo juegan a nivel profesional, también disfrutan de la diversidad de más de 160 campos diseñados por los mejores arquitectos del mundo golfista.

Por ejemplo, The Palm Beach Par 3 Course, donde los primeros nueve hoyos se encuentran en el Intracoastal Waterway y los últimos nueve bordean el Océano Atlántico, o el Red Reef Executive Golf Course de Boca Raton, con sus legendarias vistas al mar.

Los jugadores que busquen un desafío mayor pueden enfrentarse a The Champion en el PGA National Resort & Spa o en el Ocean Course de The Breakers, donde encontrarán partidas, revanchas o juegos amistosos con deportistas profesionales.

Foto: Golf en The Palm Beaches.

Incluso, si es tu primer juego o quieres incursionar en este deporte, la Academia David Leadbetter, la Academia John Webster o el Centro de aprendizaje de golf John Prince ofrecen sus servicios a los visitantes.

Si buscas otro tipo de distracción, Palm Beach tiene una gran cantidad de lugares para hacer compras al aire libre, incluidos Tanger Outlets Palm Beach, Worth Avenue –con un alcance de tres cuadras llenas de boutiques–, Royal Poinciana Plaza y cuatro centros comerciales.

En estos corredores, al igual que en todo Palm Beaches, se respira el glamour y el estilo, por lo que es una excelente opción que conjuga la relajación, el entretenimiento y las mejores sedes para disfrutar de las mejores postales vacacionales y el lujo.