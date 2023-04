Adán Augusto dice a consejeros del INE que hay condiciones para trabajar con ellos

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en reunión con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que hoy hay condiciones para trabajar de manera coordinada, tras la salida de Lorenzo Córdova como presidente de este órgano electoral.

“Están dadas las condiciones; hay un cuerpo colegiado integrado por 11 mexicanas y mexicanos convencidos del tamaño del compromiso que afrontan y de la responsabilidad que implica el garantizarle a todos los mexicanos una elecciones limpias, libres y transparentes. Eso es lo que los mexicanos nos piden y por eso yo comenté la decisión del gobierno federal de trabajar de manera coordinada; eso es lo que cambió, no me gusta hablar de etapas, pero estos son los tiempos que nos marcan los ciudadanos de este país”, dijo.

Lee: Relevo en el INE: la nueva presidenta Taddei pide análisis sobre el costo de la democracia

Al instalar la mesa de seguridad para las elecciones de este año en Coahuila y el Estado de México, el funcionario señaló que hay diferencias políticas con algunos exintegrantes del INE, en referencia a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sin embargo, sostuvo que cuando trabajó con esos personajes en años anteriores, se hizo de forma institucional.

“Desde luego que teníamos o tenemos diferencia políticas, diferentes visiones con algunos integrantes del INE, pero he de decirle que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdova, no hay una queja que hayamos antepuesto las diferencia políticas, siempre trabajamos de manera coordinada”, mencionó.

Al ser cuestionado si cesará el ataque que hay del gobierno federal en contra de los integrantes del INE como se hizo de forma constante durante la presidencia de Lorenzo Córdova, el secretario comentó que esas expresiones son parte del debate político.

“Dice la filosofía popular que si uno se mantiene hurgando las heridas estas no van a cicatrizar nunca y esto podemos aplicarlo analógicamente a la política. El debate ahí está. Lo que tendríamos que hacer todos, es conducirlo en un marco de respeto y civilidad, y eso ofrezco de nuestra parte pues, actuar siempre de esa manera. Es el interés general y no el particular el que debe primar”, enfatizó.

Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habló sobre el llamado de respeto que hizo tras su toma de protesta.

La flamante funcionaria dijo que el mismo respeto que piden hacia el órgano electoral es el que se dará a autoridades locales y federales porque bajo ese ánimo es como se podrán construir acuerdos a favor de los ciudadanos.

“El respeto que vamos a pedir a las instituciones es el mismo que estamos a dispuestos a dar aquí, jamás le vamos a faltar el respeto a ninguna Institución de ningún orden de gobierno, porque estamos convencidos, todos los 11 consejeros, que el respeto que demos se verá reflejado en el correcto funcionamiento de los procesos electorales en las entidades”, declaró.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información