Año 2021, cuando el pago de bienes y servicios ha comenzado a hacerse criptomonedas, ahora el fabricante de vehículos Polestar, la automotriz hermana de Volvo, está aceptando obras de arte a cambio de un deportivo de su manufacturas.

Y qué vehículo se lleva el comprador por entregar alguna de sus más preciadas obras de arte, pues el Polestar 1, el deportivo de alta gama de la firma sueca.

Este programa, el primero en su tipo, acepta una variedad de medios artísticos, que incluye pinturas, esculturas, fotografías, instalaciones y más, dice Polestar en su newsroom.

Para poder llevarse el vehículo, cada pieza debe pasar una evaluación preliminar realizada por el asesor de arte de renombre internacional Theodor Dalensen, quien ha trabajado con el famoso Museo y Fundación Guggenheim.

Si la obra de arte cuenta con el visto bueno de Dalensen, entonces será valorada por las casas de subastas Sotheby’s y Phillips, y una vez que se le de el sello de aprobación, el Polestar 1 de 155,000 dólares será suyo.

Además, no hay muchos autos para todos, ya que Polestar ha dicho que solo fabricará el automóvil finalizará de producirse este año.

Polestar 1, el GT alternativo de Volvo. Foto Polestar.

Polestar 1, el GT es un híbrido de 600 CV. Foto Polestar.

“Me encanta la idea de permitir que los artistas y coleccionistas compren un Polestar 1 con arte; es un automóvil tan especial y queríamos encontrar una forma única de celebrarlo antes de que finalice su producción”, dijo Thomas Ingenlath, CEO de Polestar.

Este innovador programa de financiación se extenderá hasta el 15 de agosto en Europa y América del Norte, y Ingenlath describe el vehículo como “hecho a mano, precioso y tangible, muy parecido a una obra de arte”.

La iniciativa de Polestar se produce en medio del reciente auge del arte digital con el surgimiento de nuevas formas de intercambiarlo, desde tokens no fungibles (NFT).

“Históricamente, muchas transacciones de arte importantes han tenido lugar fuera de lo que hoy asociamos con el mercado del arte”, dice Theodor Dalenson.

“Desde hace varios cientos de años, el comercio de arte tuvo lugar principalmente entre artistas y mecenas. Se sabía que pintores como Picasso intercambiaban bocetos por comidas en restaurantes. La iniciativa de Polestar es esencialmente una extensión muy natural de la tradición del arte que se utiliza como pago por bienes preciosos”.

Dalenson ha estado involucrado en el mundo del arte como benefactor y ha sido miembro de la junta de instituciones como Moderna Museet en Estocolmo, Perez Miami Art Museum, Guggenheim Museum and Foundation, Aspen Art Museum y Americans for the Arts.

Es la intención de Polestar, después de un período de propiedad, vender el arte, ya sea a través de las casas de subastas mencionadas anteriormente o mediante los marchands que representen a los artistas.

Finalmente, vale decir que el Polestar 1 es un GT híbrido de rendimiento eléctrico de bajo volumen con una carrocería de fibra de carbono, 609 CV, 1.000 Nm y una autonomía eléctrica de 124 km (WLTP), la mayor de todos los coches híbridos del mundo.

Su sucesor será el Polestar 2, el primer automóvil de gran volumen totalmente eléctrico de la compañía que incluye tres variantes con una combinación de baterías de largo alcance y de autonomía de hasta 78 kWh, y sistemas de propulsión de motor doble y único con hasta 300 kW / 408 CV y ​​660 Nm.

En el futuro, Polestar anunció el lanzamiento de un SUV de rendimiento eléctrico, llamado Polestar 3.

