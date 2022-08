Advierten falta de orientación para la viruela del mono; suman 252 casos en México

EFE.- La escasez de orientaciones clínicas actualizadas y de alta calidad para orientar la atención de los pacientes con viruela del mono puede estar obstaculizando su tratamiento eficaz y seguro en todo el mundo, según una revisión que publica BMJ Global Health.

Un equipo encabezado por investigadores británicos buscó en diversas bases de datos y eligió catorce guías de práctica clínica sobre esa infección para analizar su claridad, alcance y si incluyen las directrices clínicas internacionales disponibles sobre el tratamiento y los cuidados de apoyo de los pacientes con viruela del mono.

El estudio señala que eran de baja calidad, con una puntuación media de dos sobre siete en el sistema Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE), que evalúa el rigor metodológico y la transparencia con la que se elaboran las directrices.

El equipo señaló que la mayoría de las directrices analizadas carecía de detalles, cubría un espectro reducido de temas, a menudo no estaban actualizadas y no tenían detalles suficientes.

Las directrices clínicas son importantes para informar y estandarizar la mejor atención disponible para los pacientes en todo el mundo, así como para permitir que la investigación adicional identifique nuevos tratamientos.

De las guías de práctica clínica analizadas, la mayoría se centraba en adultos, solo 5 (36%) ofrecían consejos para niños y 3 (21%) para mujeres embarazadas o para personas con VIH.

Las orientaciones sobre el tratamiento se limitaban, en su mayoría a aconsejar antivirales, pero sin detallar la dosis óptima, el momento o la duración del tratamiento. Solo una directriz ofrecía recomendaciones sobre los cuidados de apoyo y el tratamiento de las complicaciones.

Las 14 directrices recomendaban la vacunación como profilaxis posterior a la exposición, pero no todas estaban actualizadas en cuanto a las vacunas de nueva generación y las orientaciones para los distintos grupos de riesgo eran limitadas y a veces contradictorias, señala la publicación.

También lee: OMS promete no hacer nada ridículo mientras se presentan ideas para cambiar nombre a viruela del mono

Los investigadores reconocen que la comprensión del virus de la viruela del mono sigue evolucionando, lo que puede explicar parte de la variabilidad de las recomendaciones que encontraron.

Pero escriben que, “incluso con una base de evidencia limitada, las directrices de gestión clínica son herramientas importantes para guiar la toma de decisiones y para reducir el riesgo de tratamientos inadecuados”.

Así, la falta de claridad entre las directrices crea incertidumbre” para los sanitarios que tratan a los pacientes con viruela del mono, “lo que puede repercutir en la atención al paciente”.

Este estudio, según sus autores, pone de manifiesto “la necesidad de un marco riguroso para elaborar directrices antes de las epidemias y una plataforma reconocida para revisar y actualizar rápidamente las directrices durante los brotes, a medida que surgen nuevas pruebas”.

El actual brote de viruela del mono es el primero que afecta a varios países no endémicos. El primer caso absoluto de infección humana se identifico en 1970 en República Democrático del Congo y desde entonces se había dado principalmente en países de África central y occidental.

Suman 252 casos confirmados de viruela del mono en México

Los casos de viruela del mono en México se han incrementado en la última semana a 252 contagios confirmados en todo el país, informó este martes la Secretaría de Salud del Gobierno, que además reportó la muerte de una persona infectada aunque lo atribuyó a otras causas.

La dependencia apuntó que hasta el 15 de agosto se han notificado 610 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados con la enfermedad, 131 están bajo estudio y se han descartado a 227 pacientes.

En total, los casos se han detectado en 20 estados mexicanos, y el 94 % de ellos ha sido en hombres, de los cuales el 45,6 % están entre los 20 y los 39 años.

Además, la Ciudad de México es la entidad con mayor afectación pues se contabilizan 141 casos positivos confirmados. Le siguen Jalisco, con 46; Yucatán, con 15; y Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Chiapas y Veracruz con 9 cada uno.

Mientras que Tabasco, Puebla y Colima registran dos respectivamente. Y en Baja California Sur, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua y Morelos hay un caso en cada estado.

Asimismo, el Informe Técnico Semanal de la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica en México reportó una defunción por viruela del mono cuyas causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad “e infección por VIH en la cual, posterior a la solicitud de la atención médica, se identifica como un hallazgo de laboratorio la viruela símica”.

A finales de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez-Gatell, negó que esta enfermedad vaya a propagarse “extensamente en el país”, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró alerta máxima por el aumento de casos de viruela símica en el mundo.

De acuerdo con la OMS, hasta la fecha se han registrado 34.081 casos de esta enfermedad en 92 países, así como 12 defunciones.

Activistas han denunciado que el Gobierno mexicano ha minimizado el brote, ha omitido comprar vacunas y ha ignorado el peligro que representa para poblaciones vulnerables.

Sin embargo, López-Gatell aseguró que México ya sigue las medidas recomendadas por la OMS.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado