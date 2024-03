Advierten que etiquetado en EU aumentará 80 dólares cada becerro exportado

Fernando Mayer De Leeuw, jefe de Asuntos Económicos Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), afirmó que el etiquetado Product of USA aumentará 80 dólares cada becerro vivo que vaya de México a Estados Unidos, lo que afectará a los productores mexicanos.

“El etiquetado ya pasó, ya que hubo un etiquetado obligatorio que duró de 2009 al 2015 y aproximadamente 80 dólares por cabeza subía de precio de los becerros (de 90 o 136 kilos), que cruzaban de México a Estados Unidos”, dijo el economista.

Por la segregación de ganado aumentaba 80 dólares por cada becerro exportado de México a Estados Unidos, el cual estaba justificado en las facturas de los vendedores, comentó.

Cada uno de los becerros que cruza de México a Estados Unidos es vendido a un precio de 700 dólares o 600 dólares, por lo que una contraprestación de “80 dólares es mucho”, señaló.

“Los 80 dólares no son tal cual la utilidad, pero si es un golpe muy duro, injusto, injustificable y no hay razón de tener un costo por una etiqueta discriminatoria, así como no hay un sustento económico ni comercial para la existencia (del sello en Estados Unidos)”, dijo.

La CNOG representa a 45 uniones ganaderas regionales, asociaciones y a las empresas dedicadas a la cría de bovino vivo, lácteos y leche en la República Mexicana.

El 11 de marzo la Secretaría de Agricultura mostró su decepción y preocupación por anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para establecer la regla final de etiquetado voluntario Product of USA o Producto de EUA para productos cárnicos, avícolas y de huevo.

“La regla final de etiquetado voluntario Product of USA abre el espacio para incentivos de retroceso e inconsistencia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para cumplir con el fallo en el caso de etiquetado-de-país-de-origen (COOL) en productos cárnicos, de las cuales México se reserva sus derechos”, declaró la dependencia a cargo de Víctor Villalobos.

En 2023, el valor de las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie y carne de res y sus derivados a Estados Unidos ascendió a 3 mil millones de dólares, incluyendo 1.25 millones de cabezas de ganado y 260 mil toneladas de carne de res y productos derivados.

México es uno de los principales abastecedores de carne y productos de res y cerdo a Estados Unidos. Actualmente, nuestro país, es el segundo proveedor de carne de res y productos derivados de Estados Unidos, representando el 20% de las importaciones totales estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos pidió que de manera voluntaria las empresas procesadoras se inscriban al etiquetado de aquí a 2026.

“Al ser voluntario el etiquetado, Estados Unidos le da la vuelta a los compromisos de 2019 con el etiquetado voluntario”, dijo Fernando Mayer De Leeuw.

“¿Qué te dice la etiqueta? Para tu poder etiquetar carne de res, pollo y huevo, el animal, la res o el bovino tuvo que haber nacido, alimentado y sacrificado en Estados Unidos, por lo que es discriminatorio para los productores mexicanos”, señaló.

El animal mexicano que cruza como becerros de pocas libras, pues ya no aplicará al etiquetado voluntario, agregó.

Si quieres vender la carne de res y vas a comprar al animal mexicano, lo tienes que segregar y tienes que poner días en específico del sacrificio del animal, detalló.

“Era un interés de la administración de Joe Biden, particularmente del Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estado Unidos, de poner un etiquetado de origen, ya que él lo promovió en su momento cuando estaba en la parte privada y ahora como secretario lo hace”, expresó.

Añadió que se veía venir el etiquetado Product of USA, por lo que la confederación y la CNA fueron a Washington hace un mes para alzar la voz.

“Salió la regla como no la queríamos y Estados Unidos no escuchó nuestros comentarios y no tenían por qué, pero nos vamos a defender”, precisó.

‘Es muy desafortunado el etiquetado’

Juan Ley Zevada, presidente de la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne, aseguró que es muy desafortunado el etiquetado porque es discriminatorio y se sale de lo establecido en el Tratado Estados Unidos, México y Canadá.

El etiquetado está en contra del trabajo realizado por muchos años para fortalecer a la región de Estados Unidos, México y Canadá como una sola en el abastecimiento, expresó.

“El etiquetado Product of USA afectará más a los procesadores de Estados Unidos, ya que en automático les limita la proveeduría y ellos son los principales afectados”, asevero.

