Aeropuerto de Londres tiene nuevos destinos inspirados en Star Wars

Este 4 de mayo, el aeropuerto de Heathrow, en Londres, debutó con algunas rutas nuevas para seleccionar lejanos destinos que se leen en sus tableros de salidas como Hoth, Endor y Tatooine.

Es una especie de homenaje a la celebración del #MayThe4thBeWithYou de Star Wars, la base aérea londinense presenta 10 destinos de Star Wars, cada uno con su propio número de vuelo, detalla Mashable.

Good morning from Heathrow. The force is strong with us today and we've got some special new routes. Will you be travelling to galaxies near… or far, far away? #Maythe4th #MayTheFourth #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay 🌌🌟 pic.twitter.com/B9IcnMOMxC

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 4, 2018