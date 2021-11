Ahorros con reforma eléctrica serán mayores a indemnizaciones, calculan en Morena

El diputado federal de Morena y secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro, Cuauhtémoc Ochoa, aseguró que de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá ahorros que serán mayores a lo que el gobierno pueda llegar a perder por indemnizaciones si empresas inconformes llegarán a ganar juicios en tribunales.

En caso contrario, si la reforma eléctrica de no llega a pasar, significará que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siga perdiendo cada año 421,000 millones de pesos, lo cual es un impacto negativo para el Presupuesto del país, consideró el legislador morenista.

Empresarios han anticipado que las compañías que han invertido en el sector eléctrico, principalmente las extranjeras, demandarían al país y el gobierno tendría que pagar cuantiosas indemnizaciones.

“No conozco el número (de lo que se vaya a tener que desembolsar), pero te puedo asegurar que los gastos que tendría que pagar el gobierno si se perdiera, alcanzaría con los ahorros que tendríamos con esta reforma eléctrica en los próximos 3 o 4 años y todo lo demás sería una ganancia, de otra manera se estarían perdiendo 421,000 mdp al año”, dijo en entrevista con Forbes México.

De acuerdo con la iniciativa de López Obrador, actualmente en manos de la Cámara de Diputados, estas pérdidas de la CFE corresponden a la energía que no despacha y a la que debe comprar a privados producto de la reforma energética del sexenio pasado.

A decir del sector empresarial, la reforma eléctrica pone en riesgo 44,000 millones de dólares en inversiones de energías renovables, puesto que consideran que la reforma tiene efectos expropiatorios indirectos, lo cual atenta contra la economía del país.

Para el diputado federal, la reforma eléctrica de López Obrador no frena el desarrollo económico del país, todo lo contrario, pues le regresa al Estado un recurso que ahora está pagando y que puede usarse en otro tipo de acciones en beneficio de la población.

Pese a que en la iniciativa se establece la cancelación de contratos, Ochoa afirmó que no será así y que se buscará una modificación para que se pague lo justo y que tanto la CFE como los privados compitan en un piso parejo.

Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal de Morena. Foto: Twitter @cuauhochoa.

“El gobierno está gastando más dinero en un tema que, además, es de seguridad nacional y que eso hoy no existe, porque la transmisión y distribución está en manos de un organismo autónomo (el Centro Nacional de Control de Energía, Cenace), que lo que hace es solo beneficiar a las energías limpias o renovables, que claro que son más baratas a la hora que se generan, más no a la hora que el gobierno mexicano tiene que pagar un costo adicional por distribuir esta energía”, expuso.

Asimismo, Ochoa acusó que los contratos que se dieron a través de las subastas eléctricas son “leoninos”, toda vez que los privados concursan a 80 centavos, pero si el promedio del día son 3 pesos, eso es lo que la CFE debe pagar.

Además, resaltó que desde hace casi 10 años la CFE no ha invertido en energías renovables, puesto que en las administraciones anteriores dejaron este mercado en manos de los privados.

“Ahora se contempla la construcción de una planta solar de 1,000 hectáreas en Sonora, la reforma del presidente va a poner en la Constitución la transición energética, en ese sentido, yo no veo por qué toda esa arenga de quienes obviamente van a perder dinero, y no es un dinero que no sea justo, pero sí no se estaba dando de manera en la cual el gobierno pudiera tener beneficio”, agregó.

En opinión del secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la cual analiza la iniciativa presidencial, algo que puede revisarse para beneficiar a la CFE es que no se cancelen los Certificados de Energías Limpias, como se plantea en la reforma.

En lo que corresponde a la Cámara baja, Ochoa está convencido de que la iniciativa de López Obrador sí pasará.

“El presidente de la República no está peleado con el desarrollo económico, ni con las energías renovables”, puntualizó el legislador de Morena.

