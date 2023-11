Al ganador invicto de la Copa de Maestros de tenis, le esperan 5 mdd

Al ganador invicto de la Copa de Maestros le esperan casi 5 millones de dólares. Es el bote más grande de la historia del tenis. El prestigioso torneo reparte 15 millones en total. Por completar la fase de grupos son ya 325,000 dólares. Ocho contendientes, los mejores del año, empezaron la pugna por embolsarse el tesoro de Turín. Alcaraz se cayó de la lucha por el invicto en la primera jornada.

La Copa de Maestros pone el broche de oro a la temporada. Reúne a las ocho mejores raquetas del circuito con un formato único, lo que le convierte en una de las fechas más señaladas del año para los tenistas. Los ocho mejores del ránking, junto a dos reservas, se reúnen para dirimir en este prestigioso torneo la corona más valiosa, al menos en lo económico, del año.

Solo por participar, Alcaraz, por ejemplo, se llevará 325,000 dólares, ya que completará la fase de grupos al completo. Por el primer partido, se llevó 162,750 dólares pese a la derrota. Y por su victoria ante el ruso Andrey Rublev, otros 390,000 dólares.

Los premios son acumulativos, es decir, se van sumando al anterior. Por cada victoria en la fase de grupos, los tenistas ganarán 390,000 dólares. Un triunfo en semifinales se convierte en 1,105,000 dólares. Y por ganar la final, 2,201,000 dólares.

En caso de ganar el torneo sin perder un solo partido, como ya hizo el serbio Novak Djokovic el año pasado, el campeón se agenciará un total de 4,801,500, el bote más alto de la historia del deporte de raqueta.

Para Tsitsipas, ganador de la edición de 2019 pero eliminado ya de esta condicionado por una lesión en la espalda, las Finales ATP son mucho más importantes que un Grand Slam que todavía no ha ganado.

Por eso intentó forzar este martes el jugar su segundo partido de la fase de grupos. Por eso y por el premio económico. No pudo entrenar bien antes del torneo por las mencionadas molestias, aseguró que estaba “perfectamente” para competir, pero abandonó tras solo 17 minutos en pista en su segundo partido.

Esos 17 minutos le sirvieron para aumentar su cuenta en 81,000 dólares. ¿Por qué?

La suma de 325,000 dólares se recibe si se juegan los tres partidos de la fase de grupos. Si solo se juega uno, son 162,750 Y con saltar a la pista en el segundo, la suma asciende a 244,125 En este caso no son premios acumulativos ya que se da casi por hecho que todos los jugadores completarán la fase de grupos salvo lesión, como es el caso.

El público italiano le despidió con abucheos por haberles privado de un buen partido cuando las entradas rondaban los 100 euros.

Hurkacz, que como sustituto tendrá que jugar contra Djokovic sin opciones de clasificarse al estar Tsitsipas eliminado, se embolsará 152,000 dólares, al igual que el estadounidense Taylor Fritz, el segundo reserva del torneo.

El año pasado fue el serbio Novak Djokovic el que se agenció el histórico bote, ligeramente menor al de este año, al no haber perdido un solo partido.

Se igualó a Roger Federer en títulos y se puso en lo más alto como el tenista que recibió la mayor recompensa de la historia del tenis. Este año perdió ante Jannik Sinner, por lo que, aunque pueda ganar su séptima corona de ‘Maestro’, no se llevará el jugoso premio total.

Ya en Turín la pasada temporada se comentó la elevada cifra que recibiría. Esta fue su reflexión:

“De lo que los medios de comunicación no están escribiendo es sobre todos los impuestos y otros gastos. Pero eso está bien. No puedo sentarme aquí y hablar del dinero como un problema en mi vida. He sido muy afortunado. Viene como consecuencia de mi tenis y el éxito que he tenido junto con mi familia y mi equipo”, explicó.

“Creo que cada euro que he ganado ha sido con mucho sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé lo que se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, la guerra, las sanciones… No olvidemos de dónde vengo y de la época en la que crecí”, añadió.

“Conozco exactamente el lado opuesto, lo que me ayuda en la vida creo que a apreciar más todo lo que gano”, sentenció.

