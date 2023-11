Raúl Ramírez conquista el Salón de la Fama del tenis mexicano

Con la encomienda de resaltar la misión para recuperar y reunir los récords históricos del tenis mexicano, el pasado 23 de noviembre el Salón de la Fama del Tenis Mexicano; que se encuentra afiliado al Salón de la Fama del Tenis Internacional, anunció que la leyenda del tenis Raúl Ramírez Lozano ya forma parte de éste.

Entre los asistentes estuvieron el hijo del tenista mexicano, Raúl Ramírez Sayalero y destacados excampeones mexicanos como: Alejandra Vallejo, Claudia Hernández, Adolfo “Chiquilín” Gonzales, Javier Ordaz y Lourdes Diaz Ponce por mencionar a algunos.

En representación de Ramírez Lozano, asistió su hijo Raúl Ramírez Sayalero, quien agradeció emotivamente este reconocimiento a su Padre y mencionó que “sigue en proceso el proyecto de la película en honor a la vida de mi Padre, así como mi familia”.

No olvidemos que en dicha producción se espera dejar de la mano con el equipo de Adolfo Franco, Socio de la casa productora Kenio Films –productora a cargo del proyecto–, Francisco Suárez y muchas personas clave más, el gran legado de historia de vida Raúl Ramírez Lozano, para que así funja como fuente de inspiración para futuras generaciones de tenistas mexicanos y del mundo.

Recordemos que Raúl Ramírez tuvo mejor Ranking No. 4 Clasificado entre los mejores 10 del mundo por cuatro años. En Dobles fue No. 1, en compañía de Brian Gottfried, fue Campeón Abierto de Francia en 1975 y 1977, Campeón de Wimbledon en 1976. Fue Finalista de Dobles en el Abierto de Francia en 1976 y 1977, US Open en 1977 y Wimbledon en 1976. Igualmente, en Mixtos en Wimbledon 1976 con Janet Newbery.

Finalista NCAA Singles 1971 y Ganó la distinción All American 1971. En 1997 se convierte en el tercer mexicano en ingresar al Salón de la Fama del Tenis Intercolegial ITA de la NCAA de los EUA. Ganó 19 títulos en singles y 60 en dobles, en los circuitos Grand Prix, WCT, National Tennis League y American Tennis League entre otros, predecesores de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP en las décadas de 1970 y 1980.

Raúl tiene el récord de que finalizó en #1 tanto en singles como en dobles en 1976 en la lista del circuito de tenis “Grand Prix Tennis Circuit”.

