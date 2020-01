Al menos 50 empresas, amparadas contra prohibición de bolsas de plástico

Hasta este lunes 6 de enero, medio centenar de empresas han promovido amparos en contra la modificación al Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que prohíbe que los comerciantes regalen bolsas de plástico de un solo uso a sus clientes en la Ciudad de México.

De acuerdo con José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), estos recursos han sido de manera individual y no se contempla que haya recursos promovidos por su agrupación ni por los Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast).

“Ha habido varias empresas que se han amparado, por lo menos unas 50 empresas, no sabemos si haya más. No (habrá un recurso colectivo), es mejor que sean las empresas de manera individual, no creemos que haya un amparo colectivo”, indicó.

Sobre el futuro de la medida, aseguró que espera que las autoridades muestren mayor disposición al diálogo

“Esperamos poder llegar a un punto de negociación donde la secretaría permita a las empresas bolsas que cumplan con ciertos requisitos, que se permitan en cuanto a contener material reciclado y se puedan reutilizar”, indicó.

A este respecto, detalló que los industriales podrían implementar medidas para uso de material reciclado, y que en un periodo menor a un año podrían sumar material postconsumo para producir bolsas con hasta 30% de material reutilizado.

Para ello, requerirían aumentar la disponibilidad de materiales para reciclar a partir de la separación de residuos.

También criticó que la publicación del reglamento a dicha ley, después de su entrada en vigor, incluyera medidas que no se habían anunciado, como un plan de manejo para las bolsas compostables.

El Reglamento fue publicado el pasado 2 de enero de 2020, en el que se contempla en su artículo 35 Ter la integración de las bolsas de material compostable a un plan de manejo de residuos para su adecuada gestión.

“Piden cosas que no estaban en la ley. Ya de por sí querían bolsas compostables y ahora exigen un plan de manejo, si la ley ya la permite, ¿cómo la Secretaría puede exigir un plan de manejo si es una alternativa que estaba ya prevista? Creemos que están queriendo confundir más y complicando más las cosas”, indicó.

