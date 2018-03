Al menos dos personas mueren en tiroteo en universidad de Michigan

Reuters.- La policía de Michigan respondió el viernes a reportes de un tirador dentro de una residencia universitaria en la Universidad Central de Michigan, que según un medio estadounidense habría dejado al menos dos muertos.

La casa de estudios publicó en Twitter que había reportes de disparos en Campbell Hall y que el sospechoso aún estaba prófugo, mientras que Detroit Free Press dijo que al menos dos personas perdieron la vida en el tiroteo.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018