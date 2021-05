La CRE canceló los permisos a la empresa que le surtía de combustible a Interjet

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) canceló la concesión de Impulsora de Productos Sustentables (IPS) Fuel, que era encargada de comprarle combustible a Interjet, para que importe, comercialice y distribuya de diésel, gasolinas, turbosina y gasóleo doméstico en México.

“Esta Comisión no tiene conocimiento de que Impulsora de Productos Sustentables, (que era propiedad de Galem Energy), haya realizado la actividad por un periodo consecutivo de al menos 375 días naturales”, dice el organismo a cargo de Leopoldo Vicente Melchi García.

El expediente de Impulsora de Productos Sustentables, quien fungía como la empresa representante de Interjet ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares, no consta que haya reportado ventas en los reportes semanales (volúmenes y precios de combustible), con el que acredite que ha llevado a cabo la actividad.

El permiso IPS Fuel es uno de las 139 autorizaciones canceladas por la Comisión Reguladora de Energía a empresas importadoras de combustibles a México.

“A partir del 3 de abril de 2020, la empresa Impulsora de Productos Sustentables, (que era propiedad de Galem Energy y le surtía a Interjet), tiene suspendidos los suministros de combustible de aviación”, revela Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Lee: Empleados, ASA y proveedores demandan a Interjet por adeudos

Al primer trimestre de 2021, Impulsora de Productos Sustentables adeudaba 1,191 millones de pesos por la adquisición y suministro de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, según la información a la que tuvo acceso Forbes México.

ASA, que es dirigida por Oscar Artemio Arguello Ruiz, emprendió acciones legales en contra de Impulsora de Productos Sustentables e Interjet por el adeudo millonario de turbosina, un combustible necesario para echar andar todos los días los aviones de la aerolínea.

En 2013, fue creada Impulsora de Productos Sustentables en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para comprar y vender hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

La empresa también ofrece la distribución de combustibles para aeronaves, la gestión de los sistemas integrados, incluyendo el sistema de transporte y almacenamiento nacional e integrado de gas natural y el establecimiento y administración de estaciones de servicio (gasolineras), centros de verificación de gases líquidos y sólidos para prevenir la contaminación.

A mediados de mayo de 2020, una asamblea general Impulsora de Productos Sustentables (IPS) Fuel aprobó un aumento de capital, luego de que Galem Energy pagó 100 millones de pesos para apropiarse de 100 mil acciones de la compañía.

Con esa operación quedaban como socios minoritarios José Isabel Murguía Santiago y Edgar Marín Meza Moreno. El encargado de hacer el aumento de capital fue Michael Grijalva Evans, asesor Legal en Galem Energy y director Jurídico de IPS Fuel.

Lee: Viva Aerobus pactó un plan para pagar 49 mdp de servicios de navegación aérea de 2020

Los dueños de la empresa Galem Energy transfirieron el 9 de septiembre de 2020 sus acciones en Impulsora de Productos Sustentables a Édgar Marín Meza Moreno, presidente de la empresa que le adeuda el servicio de turbosina a ASA.

Unos tres meses después, Édgar Marín Meza Moreno vendió y transfirió sus acciones en Impulsora de Productos Sustentables a Dalcrise, una empresa dedicada a la importación y comercialización de hidrocarburos de la más alta calidad como diésel, gasolina y combustóleo.

En esa misma asamblea Meza Moreno anuncia su renuncia como presidente y deja en ese cargo a José Isabel Murguía Santiago.

La aerolínea Interjet, presidida desde el 2 de diciembre de 2020 por el empresario Alejandro del Valle de la Vega, carece de un contrato de crédito con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que debe realizar sus pagos antes de usar el combustible en sus aviones.

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, señala un deporte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

No te pierdas: Las aerolíneas mexicanas no han pagado la navegación aérea de 2020

La principal reclamación en contra de Interjet ha sido por la cancelación de vuelos, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo a cargo de Ricardo Sheffield Padilla.

Por falta de dinero para adquirir combustible y pagarlo al instante, Interjet canceló sus vuelos el 31 de octubre, el 01 y el 02 de noviembre de 2020, afectando a un total de 3,099 pasajeros, informó la Procuraduría Federal del Consumidor en un comunicado.

La Profeco proporcionó asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores, a raíz de la cancelación de 62 vuelos de la aerolínea Interjet del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. La suspensión del servicio ofrecido por la aerolínea mexicana afectó a 3,756 pasajeros.

Interjet no le ofreció el servicio aéreo a los usuarios el 11, 12, 13 y 14 de diciembre de este año. Adicionalmente, canceló los vuelos correspondientes para 15, 16 y 17 de diciembre, días clave para los mexicanos por la cercanía de las fiestas de Navidad y Fin de año.

El embargo

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019, revelan documentos en poder de Forbes México.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo págame”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionistas interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que hay algunos arreglos de Interjet para pagar 2,947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró el empresario mexicano.

Te puede interesar: Así dejó Interjet de volar: no más crédito para comprar turbosina

“En las próximas semanas podemos cerrar ya la mayoría de las negociaciones que ya se están llevando a cabo para proteger a los pasajeros, a todos los empleados de Interjet y reconectar a este país como siempre lo hemos hecho”, dijo el fundador de la aerolínea durante la México Cumbre de Negocios 2020.

El 11 de noviembre de 2020, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros servicios como el combustible.

“Grupo Cabal, a partir de hoy 9 de noviembre del año en curso, decide retirar su participación en la empresa HBC, inversionista de Interjet, confiando en el empresario Alejandro del Valle”, dice la firma.

“Alejandro continúa como inversionista y cuenta con las facultades y el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes”, explica un comunicado de la empresa del banquero mexicano.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tiene dinero ni liquidez para pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza.

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró la encargada del cobro de impuestos a los contribuyentes mexicanos.

“(La falta de dinero) no es porque el SAT tenga embargados ni porque el SAT esté jalando el dinero. No hay liquidez en la empresa y esa es la realidad, por lo que urge un aumento de capital”, manifestó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lee: Una empresa, que quiso la marca Banco del Bienestar, pagará los impuestos de Interjet

Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que Interjet está en una crisis y es voluntad del gobierno (de Andrés Manuel López Obrador), que no pase como en el caso de Mexicana de Aviación. “No queremos que pase eso”, declaró el ex director general de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

El funcionario dijo que Interjet debe resolver sus problemas fiscales con el Servicio de Administración Tributaria, cuya deuda por no pagar impuestos es de 2,947 millones de pesos.

“Interjet a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) le debe 2,600 millones de pesos de combustible, por lo que estamos tratando de ayudarles, pero tienen que resolver sus problemas internamente entre ellos”, explicó el encargado de la agenda de infraestructura y transporte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 2 de diciembre de 2020, Interjet informó que una inversión de Alejandro del Valle de la Vega, presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, será usada para pagar las deudas con sus trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como para la compra de aviones.

El 11 de diciembre de 2020, Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, director de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México y de los sindicalizados de Interjet, advierte que ABC Aerolíneas quebrará de continuar Alejandro del Valle de la Vega, como presidente del Consejo de Administración de la aerolínea mexicana.

“Bajo la administración de estos accionistas, es posible que la empresa quiebre y la economía de los mexicanos sufrirá al subir el precio de los boletos”, dice el líder sindical, quien le pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador requisar la empresa fundada por la familia Alemán.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube