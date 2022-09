‘Algunos usan a la Prodecon para evadir impuestos’; fustiga AMLO a órganos autónomos

En una nueva arremetida contra los organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos personajes utilizan a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para evadir impuestos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que aun cuando ha mandado ternas para sustituir a los integrantes de este organismo, se han presentado amparos para impedir nombramientos.

“Esta es para la defensa de los contribuyentes, Prodecon, mando las ternas y se amparan. No he podido (cambiar al titular), lo sigo haciendo, mando las ternas al Senado porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos.

“No dudo que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial, entonces hay una especie de encargado de despacho”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que la existencia de este tipo de órganos sólo es para legitimar al régimen corrupto que existió en el país, y aunque ha intentado desaparecerlos, reconoció que no podrá hacerle y llamó a su relevo a insistir en la necesidad de que no sigan operando.

“Para legalizar, legitimar a un régimen corrupto, para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo. Y uno se pregunta: ¿Entonces para qué el Poder Ejecutivo, el gobierno? Para qué crear alrededor de Pemex 5 o 6 órganos autónomos si existe Pemex y la Secretaría de Energía, y 5 autónomos para la CFE, y 3 o 4 autónomos que tiene que ver con evitar la corrupción. ¿Qué no existe el Poder Legislativo?”, expuso.

Añadió que la principal labor de éstos, fue desviar la atención de las desigualdades que provocaba el régimen neoliberal en el país.

“Eso fue un invento de los neoliberales corruptos, no sólo en México, en el mundo. Inventaron lo de las nuevas políticas públicas y no atendieron lo fundamental, que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal.

“Entonces, para desviar la atención, empezaron a hablar de los nuevos derechos en algunos casos con toda la justificación, derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, protección a mujeres, género, todas causas buenas, muy estimuladas. A la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil, de las ONG, el descrédito de las instituciones también ganó pulso, pero se aprovecharon de eso”, sentenció.

