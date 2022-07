Alta inflación y tasas interés, ¿es buena idea cambiarse de Afore? Consar dice que no

¿Por la situación económica te has planteado retirar dinero de tu Afore, estás cerca a pensionarte o simplemente quieres cambiarte de institución administradora? Si es así, calma, quizá no sea un buen momento para disponer de estos recursos ya que el mercado vive un periodo de inestabilidad y minusvalías.

Y es que la guerra entre Ucrania y Rusia que presiona los precios de los energéticos y otras materias primas más la reconfiguración de las cadenas de suministro tras la emergencia sanitaria de Covid-19 han provocado que se registre una alta inflación en el mundo lo que como consecuencia trae un período de fuertes alzas de las tasas de referencia de los bancos centrales.

Estas razones son de peso para pensar dos veces en las consecuencias que tiene hacer movimientos de los fondos para el retiro en una etapa como la actual donde impera la incertidumbre y que podrían resultar en afectaciones para los ingresos de los trabajadores.

Así lo advirtió Bernardo González, titular de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), quien dijo que los trabajadores deben hacer un esfuerzo por no tocar sus fondos para el retiro en estos momentos para evitar que el periodo de minusvalías se conviertan en pérdidas de sus recursos para la vejez.

Aunque dijo que los periodos de volatilidad son a corto plazo, es decir, el lapso de minusvalías no tendría que expandirse más de 8 meses, señaló la necesidad de que los trabajadores sean conscientes del dinero que generan sus ahorros para el retiro para tomar las mejores decisiones.

“El periodo de volatilidad va a continuar más con los altos niveles de inflación que estamos viendo en todo el mundo. Esto seguirá generando incrementos de tasa de interés de los gobiernos centrales y por lo tanto minusvalías en los portafolios de bonos”.

“Estos movimientos de coyuntura, de corto plazo no tienen efectos permanentes en los ahorros de los trabajadores excepto cuando los trabajadores hacen movimientos en periodos de volatilidad y ahí es por eso que decimos que traten de no hacer retiros, de no hacer movimientos que provoquen que esas minusvalías sí se vuelvan perdidas”, enfatizó González en el marco del 25 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Bernardo González, titular de Amafore e Iván Pliego, titular de Consar. Foto: Amafore.

“Mientras la gente se mantenga en tranquilidad, esperando que el mercado se recupere ya vimos que hay periodos de crecimiento iguales a 45 meses, los minusvalías son de 8 meses, ese es el mensaje de tranquilidad que debe tenerse”, afirmó.

Lee: Afore, ¿qué es, para qué funciona y cómo saber si tengo una?

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de enero a mayo de 2022 las afores reportaron minusvalías equivalentes a los 244 mil 23 millones de pesos, si se toma en cuenta las plusvalías registradas en 2021 que fueron de 352 mil 299 millones de pesos.

En México, actualmente existen 10 afores que en total administran 5.081 billones de pesos con un total de 70.8 millones de cuentas con saldos promedio de 85 mil pesos por cada una.

El pasado junio, el Banco de México incrementó su tasa de interés en 75 puntos base y llegó a 7.75%, el nivel más alto registrado desde 2019.

“¿Dónde sí hay afectaciones para los cuentahabientes? Si la gente se retira o se cambia de afore en el momento que hay minusvalías hace efectivas esas minusvalías, por eso la recomendación es no hacer traspasos ni pensionarse en el momento de las minusvalías.

“Las minusvalías son un asunto temporal, las minusvalías son parte de las naturalezas de las inversiones. Las inversiones tienen esta naturaleza voluble por eso hay que estar bien informado y atender, darle seguimiento y tomar las mejores decisiones”, afirmó Iván Pliego, titular de la Consar, en conferencia de prensa desde el Club de Banqueros de México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado