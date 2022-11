Alza a salario mínimo no impactó en precios ni costo laboral de manufacturas: Conasami

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que el aumento del salario mínimo de este año no impactó en los precios de la industria manufacturera ni incrementó el costo laboral de la industria en México.

“El incremento de 22% de los salarios mínimos de este año implicó un aumento de 1.02% en el costo laboral del sector manufacturero; así, al considerar la elasticidad estimada, el salario mínimo sólo incrementó 0.11% los precios del sector”, dijo el organismo a cargo de Luis Murguía.

La Dirección Técnica de la Conasami presentó al Consejo de Representantes el Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía del mes de octubre, el cual incluyó un análisis de la compensación laboral que pagan las empresas y su traspaso a precios en el sector manufacturero.

El ejercicio, cuyos resultados son preliminares, tiene la intención de avanzar en la medición indirecta del impacto de los incrementos del salario mínimo en la inflación en México, explicó la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que confía en que el gobierno, la industria y el sector obrero se pondrán de acuerdo para incrementar el salario mínimo para el próximo año.

“Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario”, comentó el mandatario.

“Nos engañaron durante todo el periodo neoliberal, ‘que no me daban el salario porque iba a haber inflación’ y no se midieron estos”, acusó López Obrador.

De acuerdo con la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex), los actores involucrados están negociando un incremento de solo 15% al salario mínimo para 2023 debido a la alta inflación.

“Eso es lo que ofrece Coparmex, 15, estamos viendo eso, hay que esperar la postura del sector obrero y lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime, en cuatro años hemos logrado los aumentos por unanimidad en tres, sólo en uno fue el gobierno con el sector obrero porque no quiso el sector empresarial” señaló el jefe del Ejecutivo federal.

La Conasami utilizó microdatos a nivel establecimiento, provenientes de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y calculó que los sueldos y salarios más prestaciones sociales del personal ocupado representan 8.95% del valor de la producción total en 2022.

“Se estima que, para el periodo entre 2020 y 2022, la elasticidad de los precios respecto al costo total de las compensaciones laborales es de 0.11%”, comentó el organismo encargado de la negociación de los sueldos con la industria mexicana.

La Conasami comunicó que continuará con los trabajos para realizar estimaciones en los sectores comercio, construcción y servicios privados no financieros.

“Se espera que los resultados no sean muy diferentes al del sector manufacturero, ya que los sueldos y salarios más prestaciones sociales del personal ocupado dependiente del establecimiento para todos los sectores representaron 9.47% del valor de la producción total de acuerdo con el Censo Económico 2019, cifra cercana al sector manufacturero para 2022”, destacó el organismo.

