Amanda de la Garza, directora del MUAC, será la nueva subdirectora artística del Museo Reina Sofía

Amanda de la Garza, actual directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, es la nueva subdirectora artística del Museo Reina Sofía, según ha anunciado hoy Manuel Segade, director del centro de arte.

Segade ha hecho el anuncio hoy en Madrid durante la presentación de la programación del centro de arte para 2024.

De la Garza es comisaria e historiadora del arte. Dirige desde 2020 el MUAC “una de las instituciones de arte contemporáneo más importantes de América Latina”, según ha declarado Segade. También es directora general de Artes Visuales de la UNAM.

De 2012 a 2019 fue comisaria adjunta del MUAC. Ha comisariado y coordinado más de 30 exposiciones de arte moderno y contemporáneo, entre los que destacan artistas como Harun Farocki, Hito Steyerl, Vicente Rojo, Jeremy Deller, Isaac Julien, José Dávila y Chantal Peñalosa para museos en México y extranjeros.

Fue comisaria de la XVIII Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y de ‘Lecturas de un territorio fracturado’, primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo de Puebla.

Ha sido galardonada con el Premio Curadores Emergentes, la Bienal Fronteras y varias becas de investigación en México y en el extranjero.

Actualmente es integrante de las juntas directivas del CIMAM (International Committee for museums and Collections of Modern Art), del ICOM México y es miembro de la AAMD (Association Art Museum Directors).

El proceso selectivo para elegir al nuevo subdirector del Museo Reina Sofía se inició el pasado 4 de noviembre, a él se han presentado 52 candidatos, tanto españoles como extranjeros, aunque solo una decena han llegado a la fase final del proceso.

La última vez que se convocó este cargo fue en 2019, y a él se presentaron tan solo 5 candidatos. El nuevo cargo fue aprobado ayer por la comisión permanente del Patronato del Museo Reina Sofía.

