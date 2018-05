Amazon baja precios de Whole Foods en nueva ofensiva contra Walmart

Reuters.- Amazon.com Inc y Whole Foods Market están llevando a cabo una nueva ofensiva en la ya de por sí brutal guerra de precios en el sector de la alimentación.

El miércoles, Whole Foods lanzó un programa de fidelización muy esperado que ofrece descuentos especiales a clientes de Prime, incluyendo un 10% en cientos de productos y promociones semanales rotativas.

Esos descuentos están disponibles de momento en Florida y se extenderán al resto de tiendas al inicio del verano. Amazon previamente anunció entregas gratuitas en dos horas desde tiendas de Whole Foods a clientes de Prime, su club de suscriptores que reciben entregas rápidas y servicio de streaming de vídeo.

La nueva estrategia de fidelización pondrá a prueba si la compra de Whole Foods por Amazon por 13,700 millones de dólares provoca alteraciones muy temidas en la industria y recrudece una guerra de precios en una industria de alimentación de 800,000 mdd en EU dominada por Walmart Inc y Kroger Co.

Whole Foods, con 463 tiendas en Estados Unidos y prácticamente un 1 por ciento de cuota en el fragmentado mercado estadounidense de alimentación, ha cobrado impulso desde la fusión con Amazon el verano pasado, según dijo a Reuters el cofundador de Whole Foods y consejero delegado, John Mackey.

El tamaño de la cesta -el número de productos comprados por transacción, una medida seguida muy de cerca- ha crecido desde la fusión, dijo Mackey, que declinó facilitar más detalles. Mackey está apostando a que Prime convenza a los clientes de que es una opción asequible para la mayoría de sus compras.

Los nuevos descuentos convertirían a Whole Foods en una tienda más barata que otros competidores convencionales para unos 8 millones de sus clientes que ya están suscritos a Amazon Prime, según analistas de Morgan Stanley.

Los miembros de Prime pueden escanear una aplicación o facilitar sus números de teléfono en las cajas registradoras para recibir los descuentos. En Amazon, Whole Food ha encontrado un dueño famoso por estar cómodo gastándose los beneficios en nuevos negocios o en bajar los precios.

