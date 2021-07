Amazon, Juventus, Petco: cómo invertir en tus marcas favoritas

Hace poquito hablamos de El ABC para invertir en bienes raíces en México y hoy vamos a descubrir los pormenores acerca de invertir en algunas de tus marcas favoritas, cuánto cuesta y cuáles son las alternativas que tienes si tu capital (por ahora) no es suficiente para comprar un título de Amazon o Tesla. Como descubrirás, hay excelentes alternativas para comenzar y escalar hasta conseguir tu meta de hacer crecer tu patrimonio por medio de las inversiones en el mercado global. Te invito a leer hasta el final.

Gerardo Aparicio, director de la Escuela Bolsa Mexicana, te damos todos los detalles.

En 2003 se creó en la Bolsa Mexicana de Valores una plataforma electrónica de negociación donde se pueden comprar instrumentos del mercado internacional o instrumentos que no necesariamente son mexicanos. Dicha plataforma es el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), también conocido como el mercado global.

“Que no sean mexicanos no significa que no lo compres en pesos. Todos los activos que se pueden comprar o vender a través del SIC están cotizados en pesos y eso es importante porque te evitas el riesgo cambiario. Si quieres comprar Nissan, por ejemplo, no tienes la necesidad de irte a Japón para abrir allá un contrato de intermediación bursátil y tu cuenta, lo puedes hacer desde México. De hecho, como inversionista adquieres la posibilidad de ver los reportes trimestrales de las empresas más importantes del mundo”, explica Gerardo Aparicio.

Esta oportunidad surgió en nuestro país hace 18 años y desde entonces ha tenido una evolución explosiva, pues cada mes se listan aproximadamente cinco nuevas empresas o canastas de valores en esta plataforma para llegar a un número aproximado de 2,800 activos que hoy puedes comprar en el mercado.

El procedimiento con el que compras Bimbo o Femsa es igual para comprar Twitter, Facebook, Petco, Juventus, Manchester United, Netflix, Amazon, Apple y más. La diferencia es que ahora vas a entrar a una suite que se llama Sistema Internacional de Cotizaciones, le das la instrucción a tu plataforma, el sistema resta la cantidad a invertir de tu cuenta bancaria y te refleja el título de la empresa en que hayas invertido en tu cuenta de inversión.

¿Y cuánto cuesta invertir en Amazon o Apple?

De acuerdo con el director de la Escuela Bolsa Mexicana, cada título de Apple Computer cuesta cerca de $2,700 pesos; Amazon, aproximadamente $68,000 pesos; Tesla, alrededor de $15,000 mil pesos; Netfilx, cerca de $11,000 pesos.

“Aún si no tienes esa cantidad de capital, puedes entrar al mercado global, pues hay muchas empresas que pueden costar entre $500 y $1,500 pesos”, añade. Por ejemplo, puedes invertir en United Airlines, ya que cada título cuesta más o menos $1,000 pesos.

También puedes comprar ETFs

En el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) también vas a encontrar ETFs (Exchange Trade Fund por sus siglas en inglés) que son canastas de valores. Desde el punto de vista de Gerardo Aparicio, el portafolio de todo inversionista debería de tener un ETF, puesto que te blinda ante los riesgos que puedas tener en el mercado y te permite diversificarte desde el momento en que lo compras.

“Uno de los más importantes en México es el NAFTRAC que es el título referenciado del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana. Vale alrededor de $47 pesos y con eso comprarías las 35 empresas más grandes del país. Y ya que estamos en este ámbito de comprar canastas de valores, ¿podrías comprar las 500 empresas más importantes de Estados Unidos (El índice S&P 500)? Por supuesto que sí. Incluso el NASDAQ-100 que cuesta $280,000 pesos cada título. En este caso, se trata de las empresas tecnológicas, misma que hoy y mañana llevarán a un crecimiento económico muy importante”, detalló el directivo.

Como puedes ver, hay opciones para todos los bolsillos, sin embargo, lo más importante es que te animes a dar el primer paso y “de ahí pal Real”.

¿Y qué hay de los rendimientos?

“El 97% de los instrumentos del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) son de renta variable, de modo que no hay una promesa de cuáles pueden ser los rendimientos que puedes tener el día de mañana o en el futuro, pero todos estos instrumentos sí han tenido un desempeño muy favorable en el pasado “, advierte Gerardo Aparicio.

Por ejemplo, Apple Computer del primer trimestre de 2020 en comparación con el primer trimestre de 2021 creció 83%; Amazon 30.21%; y Tesla 375.20%.

Pero no te dejes llevar por estos números del todo, como indica el experto, desempeños anteriores no te garantizan desempeños futuros, aunque sí te pueden dar una idea de lo que puedes esperar.

Imaginemos que decides comprar un título de Amazon que cuesta alrededor de $68,000 pesos. Mañana puede valer $70,000 pesos, pasado mañana bajar a $65,000 pesos y el siguiente mes aumentar a $72,000 pesos. En este punto tendrá mucho que ver tu objetivo como inversionista y tu decisión de vender ese instrumento en el futuro.

El director de la Escuela Bolsa Mexicana recomienda no dejarte llevar por le precio y guiarte en todo momento por tus objetivos, tal vez invertir ahora y tener ese dinero de regreso en seis meses o un año.

Al final, tú tienes libre albedrío. La idea es que no por hacer una inversión hoy, quieras ver mañana los rendimientos. Piensa en tu inversión como un pastel, quizá la curiosidad te haga estar atenta al horno o incluso abrir la puerta para checar, pero no le estarías dando el tiempo suficiente de cocción, por lo que podrías terminar con un pastel aplastado en las manos.

“Hay que ser disciplinado como inversionistas, a quién no le llamaría la atención comprar en $68,000 y ahora está en $72,000, gastar esos $4,000 pesos. En definitiva puedes hacerlo, pero perderías tu objetivo inicial de ir conformado un patrimonio en el largo plazo”, apunta Gerardo Aparicio.

Tips supermimportantes al invertir en tus marcas favoritas

El primero es tener claro para qué quieres invertir tu capital Recuerda que siempre tienes la opción de poner órdenes de salida (tanto arriba como abajo), o sea que tú puedes decidir hasta qué cantidad de dinero estás dispuesto a perder y en qué punto te vas a salir.

Nuevamente, si compras Amazon ($68,000), fija tu salida en el momento en que toque los $65,000, que esa sea tu pérdida máxima, pero igualmente salte en cuanto toque los $75,000.

En ese momento puedes volver a comprar a ese precio, pero ya que capitalizaste cierta cantidad de utilidades. Seguir esta sugerencia te permitirá estar tranquilo independientemente de la volatilidad que pueda tener el mercado.

¿Y qué pasaría si al final pierdo?

En el supuesto caso de que llegues a tu precio de salida y salgas con una minusvalía, hay que tener siempre en mente el siguiente paso. Si bien puede ser difícil perder incluso $1,000 pesos, te quedarás con la tranquilidad de que tú mismo pusiste ese límite al sistema. ¿Eso es poco o demasiado probable? Nadie lo puede saber, como vimos antes, las tendencias te pueden dar cierta perspectiva, pero las garantías no existen. No obstante, quedarán frente a ti 2,799 nuevas alternativas con perspectivas más favorables.

Y ahora que hemos llegado al final de este artículo, cuéntanos querido(a) lector(a) de +Dinero, ¿respondimos tus dudas, te quedaste con nuevas preguntas? Platícanos para ayudarte a resolverlas y conseguir juntos tu meta de hacer crecer tu patrimonio por medio de las inversiones.

