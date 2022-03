Amazon y gobierno de EU colaborarán para reducir residuos plásticos

EFE.- Amazon, gigante del comercio electrónico, colaborará con el gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan reducir la contaminación producida por los plásticos mediante la innovación en materiales y en su reciclaje.

Así, la compañía fundada por Jeff Bezos se unirá al consorcio BOTTLE (por sus sligas en inglés, Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfills and the Environment), respaldado por el Departamento de Energía estadounidense y que persigue desarrollar un sistema de “superreciclaje químico”.

“El objetivo de esta colaboración es encontrar soluciones para la actual gestión de los plásticos, así como garantizar que los plásticos del mañana sean reciclables desde su fase de diseño”, ha explicado Amazon en un comunicado.

Los plásticos son materiales extremadamente versátiles y, a menudo, son la mejor opción disponible para muchas funciones, por lo que encontrar una manera de mejorar el reciclaje de aquellos de un solo uso, reduciendo y, en última instancia, eliminando su uso, “es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”, según el director general de BOTTLE, Gregg Beckham.

Como parte integrante del consorcio, el equipo de científicos y expertos en materiales de Amazon desarrollará tecnologías y materiales que posibiliten que el ciclo de vida completo de los plásticos genere cero emisiones netas de carbono.

Descomponer plásticos con tecnología

Además, trabajarán en una nueva tecnología energéticamente eficiente que sea capaz de descomponer distintos tipos de plásticos y convertirlos en materiales que se puedan usar en la producción de nuevos plásticos.

En los casos en que los materiales no vuelvan al flujo de reciclaje, la estructura molecular de los nuevos materiales se diseñará para que se puedan biodegradar en entornos naturales.

“La ciencia y la innovación son el centro de nuestro trabajo en materia de sostenibilidad. Estamos comprometidos a usar nuestro tamaño para reducir la cantidad de materiales que utilizamos y encontrar otros nuevos que podamos usar en nuestras operaciones y que sean útiles para otras industrias en todo el mundo”, según Alan Jacobsen, responsable del departamento de Científicos de Materiales de Amazon.

Según la misma fuente, esa alianza supone un paso más en la puesta de Amazon por eliminar o reducir los residuos generados por los embalajes.

En 2021, compañía redujo en un 36% el peso de los embalajes de sus envíos, el equivalente a 1 millón de toneladas, y aumentó el uso de materiales reciclables.

