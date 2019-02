La gasolina premium sale más barata que la regular, pero no para el consumidor

Por Fernanda Celis y Arturo Solís

El precio de la gasolina premium en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR), que suministran combustible a las gasolineras, ha caído incluso por debajo del registrado por la gasolina regular; sin embargo, ello no se ha reflejado en la misma magnitud para el consumidor final.

Del cierre de 2018 al 7 de febrero de 2019, el precio TAR de la premium ha caído 5.5%, a 17.16 pesos por litro. No obstante, el 6 de febrero se cotizó en 17.17 pesos por litro, un precio más bajo que los 17.25 pesos de la gasolina regular, según datos recopilados por PetroIntelligence.

“Cuando los precios de mayoreo aumentan (precios en las terminales), los precios del minorista (estaciones de servicio o gasolineras) incrementan de manera inmediata, no obstante, cuando el proveedor disminuye el precio, la estación de servicio se queda con cierta parte del ahorro potencial para el consumidor”, explicó a Forbes México la plataforma PetroIntelligence para el sector gasolinero y de transporte.

Sin embargo, el precio promedio nacional de la gasolina premium para el consumidor solo se redujo 2.7% en el mismo periodo, pues pasó de 20.62 pesos por litro, al cierre de 2018. a 20.05 pesos el 7 de febrero.

“En el caso de la gasolina premium, el traspaso de la disminución en el precio del distribuidor (terminales o precio de mayoreo) es lento. De hecho, no se ha reflejado. Es probable que el efecto a la baja en el precio al público no se vea si el precio al mayoreo empieza a recuperar los niveles anteriores. Esta misma situación se ha repetido en el caso de la gasolina regular”, aclara PetroIntelligence.

La plataforma explica que la baja en los precios de la premium podría estar relacionado con una menor demanda y mayor inventario de ésta ante el reciente desabasto de combustible que ha provocado una sobre oferta de gasolina regular.

El pasado 5 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, como parte del plan conjunto del gobierno para combatir el robo de combustibles, se privilegió el uso de medios de transporte más seguros, lo que significó cambios de logística en la entrega a las estaciones de servicio, provocando el retraso en el suministro de gasolina en Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, principalmente.

“La bajada de los precios al mayoreo podría ser alguna estrategia de Pemex para vender los volúmenes almacenados de premium. Sin embargo, mientras las estaciones de servicio no bajen el precio al consumidor, no van a incentivar la demanda y, por lo tanto, no se logrará vender premium rápidamente”, indica.

Al 7 de febrero, el combustible de alto octanaje tenía un precio promedio nacional TAR de 17.16 pesos, mientras que el de la regular ya estaba en 17.14 pesos por litro.

