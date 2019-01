AMLO asegura no tener bienes patrimoniales

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, hizo pública su declaración de bienes patrimoniales en la que señala que no cuenta con bienes muebles, inmuebles ni vehículos a su nombre.

Únicamente posee una Quinta en Palenque, Chiapas, que actualmente está a nombre de sus cuatro hijos, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública esa quinta, que son 12 mil metros cuadrados; pertenece a mis cuatro hijos”, afirmó el ejecutivo federal.

Este terreno tiene una extensión de 12,000 metros cuadrados y perteneció a los padres de López Obrador, detalló.

En el documento se puede leer la leyenda “el servidor público no proporcionó información de bienes a su nombre” en el espacio para precisar los datos patrimoniales de bienes inmuebles, vehículos y bienes muebles.

Respecto a los datos patrimoniales de inversiones, la declaración señala que tiene una cuenta bancaria con un saldo de 207,026 pesos, y otra cuenta con un saldo de 239,042 pesos.

“Esta es la tarjeta que tenía para recibir mi pago cuando no estaba en el gobierno. Como saben no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheques desde hace muchos años, nunca he tenido. Ahora que estoy en el gobierno me van a pagar con esta tarjeta”, apuntó.

Previo a la presentación de la declaración de bienes patrimoniales de AMLO, diversos funcionarios federales integraron este documento en el portal Declaranet con los detalles de sus bienes, sin embargo, algunos no autorizaron hacerla pública.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; Josefa González, que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, están entre los fu8ncionarios que evitaron publicar información de sus bienes patrimoniales.

En ese sentido, López Obrador afirmó que todos deberán presentar su declaración patrimonial como parte de “la regla de oro” de máxima transparencia de su gobierno.

“Todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública. Todos sin excepción. Y lo van a hacer por convicción porque los que fueron convocados para trabajar en el gobierno son gentes honestas. Puede darse el caso, por qué no, de que tengan bienes, pero ese dinero, esos bienes materiales son fruto del trabajo honrado. Entonces, no hay por qué ocultar lo que se tiene”, apuntó.