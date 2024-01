AMLO anuncia propuesta de reforma para que el salario mínimo aumente siempre más que la inflación

En el marco del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco, la histórica huelga de la fábrica de textiles, desde Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que antes de finalizar su administración enviará dos iniciativas de reforma a la Constitución; la primera para que “nunca jamás” aumente el salario mínimo menos que la inflación y la segunda, que garantice que los trabajadores se retiren con pensiones completas.

“Aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy enviar una iniciativa de reforma al articulo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más”, adelantó.

El mandatario agregó que también revisará la contrarreforma laboral que se aprobó en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con la cual existen trabajadores que cuando se pensionan reciben hasta la mitad de lo que ganaban cuando se retiraron.

“Y hago también el compromiso con ustedes me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores: vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, lo de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando terminan ni siquiera recibe, porque así esta esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así.

“Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los interés de los trabajadores, son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco en memoria de los Mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales”, expresó.

El presidente mexicano señaló que a partir de su Gobierno, que inició en diciembre de 2012, en México “ya es un política laboral distinta. No queremos la oligarquía, México no es país de unos cuantos, es de todos los mexicanos, de todo el pueblo”.

Recordó que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta finales de 2018, en esos 36 años no aumentó el salario mínimo.

“Al contrario hubo una pérdida constante al poder adquisitivo, al poder de compra, porque -los gobiernos- ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación, muchas veces los aumentos se quedaban por debajo de la inflación. En 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del 70%”, acusó.

El pasado 1 de diciembre de 2023, López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría un 20% en 2024, al pasar de 207.44 pesos diarios (12.2 dólares) a 248.93 pesos (14.7 dólares), gracias al consenso del Gobierno, la patronal y los sindicatos.

También informó de una subida del 20% para el sueldo básico de los municipios de la frontera con Estados Unidos, donde pasará de 312 pesos (18.5 dólares) diarios a 375 pesos (22.2 dólares).

Este es el segundo año consecutivo en el que el salario mínimo sube un 20% y, desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y el 20% en 2023.

Con ello, el poder adquisitivo del sueldo básico ha subido un 87% desde 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 y recordó que a su llegada al poder el salario mínimo era de 88 pesos diarios (5.2 dólares), 2,687 pesos (160 dólares) mensuales, y a partir del 1 de enero va a ser de 248.93 pesos diarios (14.7 dólares), 7,508 pesos (445 dólares) mensuales.

Con información de EFE

