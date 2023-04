AMLO califica como ‘intromisión abusiva’ la filtración de la DEA en Los Chapitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como “intromisión abusiva y prepotente”la filtración de los agentes de la DEA al interior de la organización denominada Los Chapitos, conformada por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“(Fue una) intromisión abusiva, prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? No se puede estar utilizando actos de espionaje”, dijo el mandatario federal, quien agregó que seguramente Estados Unidos hizo esta operación de filtración sin autorización de México

El mandatario mencionó que México puede compartir información, pero que son la Marina, el Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR) quienes pueden intervenir es este tipo de acciones pues no puede haber agentes extranjeros en el país.

“Que no se malinterprete, ya no es el tiempo de (Felipe) Calderón que se definían los programas en EU y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno de EU (…) Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente, ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de EU”, mencionó.

Al ser cuestionado si habrá algún reclamo de su gobierno contra el país vecino, López Obrador respondió que no, pero que en su momento hablará con autoridades de Estados Unidos para establecer cuáles serán las condiciones de trabajo de colaboración.

El viernes, el titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, afirmó que esta agencia se infiltró durante el último año y medio a la organización delictiva del Cártel de Sinaloa y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como Los Chapitos.

